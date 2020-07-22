Экономика
РБКСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса. О том, что Сбербанк и «Яндекс» разделят совместные активы, стало известно 23 июня.
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с чего всё началось
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".Интерфаксвчера в 17:38
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Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
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Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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Жена Преснякова показала пикантный снимок из бассейна Аллы Пугачевой
Алена Краснова похвасталась соблазнительными изгибами своего тела. Никита Пресняков с женой Аленой накануне навестили семью Аллы Пугачевой.
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RT на русском вчера в 12:30
Политика
Луцкий захватчик решил сдаться после просмотра обращения Зеленского
Захватчик автобуса в Луцке решил сдаться правоохранителям после того, как посмотрел обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он выполнил требование преступника.
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В Черногории объявили эпидемию коронавируса
Подгорица, 22 июля 2020, 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальным координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства.
REGNUM вчера в 20:19
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Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
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Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты вчера в 05:27
Происшествия
В Китае две женщины четыре дня провели в застрявшем лифте
Четыре дня и три ночи провели в застрявшем лифте в своем доме 84-летняя женщина и ее 62-летняя дочь, сообщает китайское издание Shanghailist.
Российская газета 20 июля в 17:47
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Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Авто
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Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
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За прошедшие сутки в Алтайском крае у 183 человек выявлено инфицирование коронавирусом, 311 пациентов — выздоровели, четыре носителя коронавируса скончались, в том числе два от COVID-19.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
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Topdaynews.ru вчера в 10:57
Политика
Дегтярев собрался равняться на опыт прежних глав Хабаровского края
РЕН ТВ вчера в 22:10
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Общество
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Газета.Ru вчера в 23:40
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
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Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
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Ян рассказал о своей травме перед боем с Алдо
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян сообщил, что не получал перелома ноги за несколько недель до поединка против Жозе Алдо на турнире UFC 251.
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Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
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РИА Новости вчера в 16:19