Экономика
РБКСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк. Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%.
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с чего всё началось
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".Интерфаксвчера в 17:38
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Футбол
Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Армия и оружие
В России начались испытания нового вертолета для спецназа
В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
Газета.Ru 02:36
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
По мнению журналиста, изменение российского валютного рынка произойдет уже в августе.
Evo-rus.com вчера в 08:43
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Общество
Аваков опубликовал видео с освобожденными в Луцке заложниками
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал видео с людьми, которые были захвачены в заложники в Луцке.
РБК вчера в 15:15
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04
Общество
Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий
Петербургский дневник 02:55
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
Культура
Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов
На второй строке рейтинга расположился четвертый сезон «Бумажного дома», результат которого составил 65 миллионов просмотров.
Evo-rus.com 02:33
Политика
Мишустин приехал в Госдуму для отчета о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в здание Госдумы на Охотном ряду в Москве за 10 минут до начала пленарного заседания, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:55
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Наука
В мире создали самое тонкое оптическое зеркало
Ученым из Университета Квантовой оптики Макса Планка (Германия) удалось создать тончайшее зеркало в мире – оно состоит из одного слоя атомов.
АБН 19 июля в 20:49
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Общество
Врач рассказала о признаках опасных родинок
Тревожными признаками, при которых нужно идти к врачу, Донецкая назвала неровные края родинки, неоднородную окраску и быстрый рост, а также кровоточивость и зуд.
Известия 03:00
Общество
Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова
Комиссия столичного парламента не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, соответствующее решение приняли по результатам заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.
РИАМО 01:01
Общество
ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:50
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Российские дилеры официально начали продажи внедорожника Chevrolet Niva, который теперь продается под шильдиком Lada.
SpeedMe вчера в 06:29
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Технологии
В России впервые испытан напечатанный на 3D-принтере авиадвигатель
На базе авиацентра «Казанбаш» в Татарстане успешно прошло первое в России летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати.
BFM.ru 00:26
Финансы
Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы.
Topdaynews.ru 02:47
Общество
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 11 человек, общее число инфицированных за весь период приблизилось к одной тысяче, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:16
Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области восстановлено.
РБК 02:38
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46