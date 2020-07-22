Экономика

РБКРБКСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк. Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%.
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с чего всё началось

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфаксвчера в 17:38

Подробнее о событии

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

РБК00:36

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новостивчера в 22:31

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъвчера в 19:34

Сбербанк выкупил долю «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги»

ТАССвчера в 18:42

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известиявчера в 18:33

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфаксвчера в 17:38
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Футбол

Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»

Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
2
Политика

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
1,5K
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Армия и оружие

В России начались испытания нового вертолета для спецназа

В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
Газета.Ru 02:36
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Экономика

Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе

По мнению журналиста, изменение российского валютного рынка произойдет уже в августе.
Evo-rus.com вчера в 08:43
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Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
20
Общество

Аваков опубликовал видео с освобожденными в Луцке заложниками

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал видео с людьми, которые были захвачены в заложники в Луцке.
РБК вчера в 15:15
100
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,5K
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
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Армия и оружие

Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04
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Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

РБК 02:18
5
Общество

Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий

Петербургский дневник 02:55
7
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
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Культура

Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов

На второй строке рейтинга расположился четвертый сезон «Бумажного дома», результат которого составил 65 миллионов просмотров.
Evo-rus.com 02:33
Политика

Мишустин приехал в Госдуму для отчета о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в здание Госдумы на Охотном ряду в Москве за 10 минут до начала пленарного заседания, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:55
1
Общество

63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО

Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Наука

В мире создали самое тонкое оптическое зеркало

Ученым из Университета Квантовой оптики Макса Планка (Германия) удалось создать тончайшее зеркало в мире – оно состоит из одного слоя атомов.
АБН 19 июля в 20:49
33
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
303
Общество

Врач рассказала о признаках опасных родинок

Тревожными признаками, при которых нужно идти к врачу, Донецкая назвала неровные края родинки, неоднородную окраску и быстрый рост, а также кровоточивость и зуд.
Известия 03:00
Общество

Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова

Комиссия столичного парламента не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, соответствующее решение приняли по результатам заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.
РИАМО 01:01
13
Общество

ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:50
24
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Российские дилеры официально начали продажи внедорожника Chevrolet Niva, который теперь продается под шильдиком Lada.
SpeedMe вчера в 06:29
93
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Технологии

В России впервые испытан напечатанный на 3D-принтере авиадвигатель

На базе авиацентра «Казанбаш» в Татарстане успешно прошло первое в России летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати.
BFM.ru 00:26
14
Финансы

Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году

Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы.
Topdaynews.ru 02:47
1
Общество

В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки

Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 11 человек, общее число инфицированных за весь период приблизилось к одной тысяче, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:16
188
Происшествия

В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области восстановлено.
РБК 02:38
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
372
Политика

В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
68
Как работают Яндекс.Новости?
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