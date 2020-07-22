Экономика
РБКСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк. Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%.
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с чего всё началось
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".Интерфаксвчера в 17:38
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Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество
Netflix отменил съемки сериала в Турции из-за персонажа-гея
Видеосервис Netflix отменил съемки сериала If Only в Турции из-за возражений местных властей.
Sostav.ru 03:50
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Общество
Суд вынесет приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву
Приговор огласит судья Александр Мерков. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы.
Интерфакс - Россия 01:27
Футбол
Sport24: Семак обсудит с Миллером возвращение Кокорина в «Зенит»
По информации источника, 44-летний специалист проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения форварда в клуб.
Матч ТВ 04:29
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло 165 человек
Больше всего выписано в Москве — 1 168 человек. Кроме того, за последние сутки подтверждено 165 летальных случаев с коронавирусом.
Daily 03:41
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru вчера в 06:23
Экономика
Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка
У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:18
Происшествия
Скончался главный анестезиолог Ростовской области
21 июля скончался главный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области, заслуженный врач России Игорь Дударев.
Don24 03:55
Политика
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
РИА Новости 04:23
Общество
В Гидрометцентре назвали регионы с аномальным теплом
До конца текущей недели в зоне аномального тепла окажутся север европейской части России, Урала и Якутии.
РБК 01:43
Политика
Бизнес ФРГ предупредил США о контрмерах из-за «Северного потока»
Восточный комитет немецкой экономики готовит предложения по ответным мерам в связи с угрозой введения новых санкций США против российского газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 22:14
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX
Авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года.
РБК 02:48
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском вчера в 12:30
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Общество
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Московского государственного медицинского университета Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 03:56
Футбол
ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»
«За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:55
Общество
Около 94 тыс. штрафов выписали за нарушение карантина в Москве
Почти 94 тыс. штрафов получили москвичи за нарушение карантинного режима в период пандемии коронавируса.
Известия 04:39
Экономика
СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда
Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
РБК 04:17
Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
Уточняется, что этот ранее неизвестный вид губок назван «Великолепным пришельцем» в честь персонажа картины Стивена Спилберга «Инопланетянин», который был показан в кинотеатрах в 1982 году.
Замана 02:21
Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58