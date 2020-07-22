Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

с чего всё началось

«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк. Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%.

Экономика Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 153

Общество Netflix отменил съемки сериала в Турции из-за персонажа-гея Видеосервис Netflix отменил съемки сериала If Only в Турции из-за возражений местных властей.

Общество Суд вынесет приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву Приговор огласит судья Александр Мерков. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Дмитриева 15 лет лишения свободы. 34

Футбол Sport24: Семак обсудит с Миллером возвращение Кокорина в «Зенит» По информации источника, 44-летний специалист проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу возвращения форварда в клуб.

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 728

Общество В России за сутки от коронавируса умерло 165 человек Больше всего выписано в Москве — 1 168 человек. Кроме того, за последние сутки подтверждено 165 летальных случаев с коронавирусом.

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 2,2K

Политика Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал». 216

Экономика Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 47

Происшествия Скончался главный анестезиолог Ростовской области 21 июля скончался главный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области, заслуженный врач России Игорь Дударев. 14

Общество В Гидрометцентре назвали регионы с аномальным теплом До конца текущей недели в зоне аномального тепла окажутся север европейской части России, Урала и Якутии.

Политика Бизнес ФРГ предупредил США о контрмерах из-за «Северного потока» Восточный комитет немецкой экономики готовит предложения по ответным мерам в связи с угрозой введения новых санкций США против российского газопровода «Северный поток-2». 15

Общество WSJ назвала возможный срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX Авиакомпании смогут начать использовать пассажирские самолеты Boeing 737 MAX не ранее февраля 2021 года.

Общество Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Московского государственного медицинского университета Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения. 309

Футбол ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом» «За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3», — говорится в сообщении.

Общество Около 94 тыс. штрафов выписали за нарушение карантина в Москве Почти 94 тыс. штрафов получили москвичи за нарушение карантинного режима в период пандемии коронавируса.

Экономика СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).

Наука Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана Уточняется, что этот ранее неизвестный вид губок назван «Великолепным пришельцем» в честь персонажа картины Стивена Спилберга «Инопланетянин», который был показан в кинотеатрах в 1982 году. 42