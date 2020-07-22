Экономика
РБКСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк. Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%.
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с чего всё началось
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".Интерфаксвчера в 17:38
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