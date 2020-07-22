Экономика

РБКРБКСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк. Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%.
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с чего всё началось

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфаксвчера в 17:38

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Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в «Яндекс.Деньги»

ТАСС04:11

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

РБК00:36

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известиявчера в 18:33

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новостивчера в 22:31

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъвчера в 19:34

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфаксвчера в 17:38
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

RT на русском 10:02
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Гаджеты

Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Путешествия

Ростуризм объяснил, как получить компенсацию за отдых в России

В Ростуризме объяснили, как россияне, путешествующие в пределах страны, могут получить выплаты до 15 тысяч рублей.
Ruposters.ru 07:03
Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Вести.Ru 10:07
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Авто

В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили

Согласно внесенным корректировкам в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в Российской Федерации автовладельцы не смогут устанавливать на свои транспортные средства (ТС) восстановленные узлы и агрегаты.
32CARS.ru вчера в 22:58
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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

CT news 09:11
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Здоровье

Из пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирает больше половины

По словам Авдеева, препарат гидрохлорохин, на который в начале эпидемии возлагали надежды как на эффективное средство от коронавируса, оказался нерезультативным.
Югополис 08:35
Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa 08:06
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Общество

В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд

Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз.
РБК 10:54
Футбол

У двух футболистов ЦСКА подозревают коронавирус

Два футболиста ЦСКА изолированы от остального состава и не примут участия в матче 30 тура российской премьер-лиги с "Тамбовом".
Вести.Ru 10:46
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
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Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
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Наука

Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана

При изучении океана ученым регулярно приходится сталкиваться с новыми необычными существами, поскольку подводный мир остаётся еще далеко неизведанным.
Evo-rus.com 09:57
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Общество

Дерипаска выступил против расширения Москвы

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.
RT на русском 11:03
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Футбол

Трансфер Урунова обойдется «Спартаку» в 2 млн евро

ProstoProSport 04:00
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Футбол

«Крылья Советов» в третий раз за шесть лет вылетели в ФНЛ

«Крылья» вылетели в ФНЛ в третий раз за последние шесть лет.
ProstoProSport 08:00
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Футбол

Стали известны стартовые составы на матч «Рубина» и «Спартака»

Главные тренеры «Рубина» и «Спартака» определились с стартовыми составами команд на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги.
Metaratings 10:55
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
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Политика

Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
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Футбол

Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Армия и оружие

Корабли НАТО маневрируют возле крымского газового месторождения

Испанский фрегат «Альваро де Базан» должен был направиться в Одессу, но отклонился от маршрута и сейчас находится в 50 километрах от Голицынского газоконденсатного месторождения.
Вести Крым 07:35
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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском вчера в 04:50
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Шоу-бизнес

67-летняя фанатка Киану Ривза преследует его возлюбленную

На днях стало известно, что с того момента, как пара публично раскрыла свои отношения, Александре не дает покоя одержимая 67-летняя поклонница ее бойфренда Кэтрин.
Wday.ru 07:30
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета 09:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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