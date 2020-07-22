Экономика
Российская газетаСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс. Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном бизнесе "Яндекс.Деньги". Теперь банк - единственный владелец сервиса, сообщает агентство "Интерфакс". В июне стало известно, что "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете".
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с чего всё началось
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".Интерфаксвчера в 17:38
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Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
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Росфинмониторинг зафиксировал рекордное сокращение фирм-однодневок
Число фирм-однодневок в России по итогам 2019 года сократилось до 120 тысяч.
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Пешеходы пострадали в ДТП возле метро «Люблино» в Москве
В столице в районе метро «Люблино» столкнулись две машины, сообщается в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы.
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