Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

с чего всё началось

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном бизнесе "Яндекс.Деньги". Теперь банк - единственный владелец сервиса, сообщает агентство "Интерфакс". В июне стало известно, что "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете".

Происшествия Четыре завозных случая коронавируса отмечены в Архангельской области Среди 76 случаев больше всего приходится на Архангельск — 41 заболевший, в Северодвинске отмечены 10 случаев COVID-19, пять случаев — в Новодвинске. 158

Общество Суд арестовал бренды Natura Siberica Суд арестовал бренды «Бабушка Агафья» и другие марки косметической компании Natura Siberica по иску предприятия ООО «Эн+ Рециклинг», которое входило в En+, основанную Олегом Дерипаской, на 4,5 млрд руб, сообщил The Bell. 2

Политика Россия опровергла обвинения в сговоре по делу MH17 Россия не ведет никаких тайных переговоров с Нидерландами по делу крушения Boeing MH17 в 2014 году. 2

Происшествия Информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась Информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась, сообщила в среду РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины Елена Баранник. 1

Футбол «Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».

Общество Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. 660

Наука В России создан комплекс для определения подлинности и чистоты алмазов Российские учёные создали уникальный комплекс спектрального анализа, который позволяет определять подлинность и чистоту алмазов.

Экономика Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля. 40

Общество В Госдуме предложили освободить ряд водителей от транспортного налога Колокольцева парламентарий попросил рассмотреть возможность освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые на срок от полугода приостанавливают использование своего авто. 603

Экономика Росфинмониторинг зафиксировал рекордное сокращение фирм-однодневок Число фирм-однодневок в России по итогам 2019 года сократилось до 120 тысяч. 6

Общество Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли. 1