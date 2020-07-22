Экономика
РБКСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк. Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".Интерфаксвчера в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Футбол
ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»
«За неявку на матч присудить поражение «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» — «Сочи» со счетом 0:3», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:55
Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
Общество
В России подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них «25,9% не имели клинических проявлений болезни».
Взгляд.ру 03:41
Общество
Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости вчера в 15:35
Политика
Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран.
RT на русском 03:26
Происшествия
В Саратовской области зафиксировали 54-ю смерть от коронавируса
В Саратовской области 54 человека скончались от коронавирусной инфекции, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Общественное мнение 04:10
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:02
Армия и оружие
CNN (США): Ан-225 — самый большой самолет в мире создали в годы холодной войны (CNN)
Самолет Ан-225, любимый у споттеров (любителей наблюдать за взлетом и посадкой самолетов) всего мира, привлекает внимание всякий раз, когда прилетает аэропорт, во время выполнения какого-нибудь из своих редких — и зачастую впечатляющих — полетов со сверхтяжелыми грузами на борту.
ИноСМИ 03:48
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Встреча президентов Украины и России в Крыму в настоящее время невозможна, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 11:46
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Политика
Великобритания расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем
Правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Известия 03:01
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Российские дилеры официально начали продажи внедорожника Chevrolet Niva, который теперь продается под шильдиком Lada.
SpeedMe вчера в 06:29
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Происшествия
В Москве грабители с пистолетом напали на водителя автобуса
Двое молодых людей избили водителя автобуса и выстрелили в него, вынуждая отдать деньги, но вовремя подоспевшие коллеги пострадавшего отпугнули грабителей.
ТАСС 03:45
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Шоу-бизнес
Александр Буйнов прооперирован после приступа
Газета.Ru 03:27
Общество
В Москве традиционный выпускной для школьников пройдёт 24 июля
RT на русском 03:21
Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
RT на русском 04:03
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb 20 июля в 19:27
Общество
Глава МЧС России прибыл в затопленные Нижние Серги
Утром 22 июля по поручению президента Владимира Путина в пострадавшие от наводнения Нижние Серги прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев.
РБК Екатеринбург 02:44
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник
Discover24 вчера в 03:02
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54