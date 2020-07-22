Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
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с чего всё началось

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".
Интерфаксвчера в 17:38

Подробнее о событии

Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в «Яндекс.Деньги»

ТАСС04:11

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

РБК00:36

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известиявчера в 18:33

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новостивчера в 22:31

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъвчера в 19:34

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфаксвчера в 17:38
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Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Известия 06:27
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Армия и оружие

У крымского газового месторождения замечены корабли НАТО

На снимках можно заметить два натовских фрегата, которые находятся в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно.
Газета.Ru 08:15
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Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

RT на русском 09:34
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Общество

У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей

В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 09:16
100
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
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Общество

Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
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Футбол

Названа зарплата Дзюбы в «Зените» по новому контракту

Lenta.ru 12:04
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Шоу-бизнес

Эмин купил бывшей жене дом за 70 миллионов рублей

Сегодня стало известно, что Эмин купил бывшей супруге дом в другом элитном поселке.
Bimru.ru 11:13
3
Общество

Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина

Ранее в среду СМИ сообщили, что Волочкова пришла в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве в платье в пол и в шубе.
Известия 11:52
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

RT на русском 10:02
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Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке.
REGNUM вчера в 14:21
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Политика

Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»

Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.
News.ru вчера в 13:35
8
Гаджеты

Samsung представила новую версию гибкого смартфона-раскладушки

Стоит отметить, что анонс нового Galaxy Z Flip все ожидали 5 августа на большом мероприятии Samsung.
Ferra 10:49
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa 08:06
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Экономика

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
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Шоу-бизнес

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
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Авто

В Чили стартовали продажи пикапа Changan Hunter

Пикап Changan Hunter поступил в продажу на местом рынке еще в конце 2019 года, однако в Китае модель реализуется под названием F70.
32CARS.ru 08:27
1
Футбол

«Локомотив» заинтересован в приобретении румынского нападающего

Московский "Локомотив" проявляет интерес к вингеру румынского "Стяуа" Деннису Ману, сообщает Sport24.
Газета.Ru 12:05
Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 09:53
3
Происшествия

Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Lenta.ru 09:23
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
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Общество

Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный послал подписчика за вопрос о романе с Карпович

iReactor 05:38
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
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Авто

Началось производство нового Bentley Bentayga

Компания Bentley Motors начала производство нового Bentayga на заводе в Крю (Великобритания) с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу.
Автостат 04:01
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