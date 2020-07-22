Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег". Это часть анонсированной в июне сделки между Сбербанком и "Яндексом".

с чего всё началось

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 56

Общество Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. 148

Общество Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина Ранее в среду СМИ сообщили, что Волочкова пришла в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве в платье в пол и в шубе. 4

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта». 266

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке. 817

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 172

Гаджеты Samsung представила новую версию гибкого смартфона-раскладушки Стоит отметить, что анонс нового Galaxy Z Flip все ожидали 5 августа на большом мероприятии Samsung. 1

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 39

Авто В Чили стартовали продажи пикапа Changan Hunter Пикап Changan Hunter поступил в продажу на местом рынке еще в конце 2019 года, однако в Китае модель реализуется под названием F70. 1

Футбол «Локомотив» заинтересован в приобретении румынского нападающего Московский "Локомотив" проявляет интерес к вингеру румынского "Стяуа" Деннису Ману, сообщает Sport24.

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 3

Общество Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». 186

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова. 4