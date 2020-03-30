Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Вести.Ru10:36

Сбербанк и ВТБ будут выдавать кредиты малому бизнесу на выплату зарплат

RT на русском09:23

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам

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Коммерсантъ08:50

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РБК09:11

«Сбербанк» выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограмме

Finam.Ru08:07
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Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
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Общество

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Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
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РБК 15:19
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Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
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Глушаков рассказал о футболке, которую получил от Месси

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Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

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Lenta.ru вчера в 10:52
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Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома

Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
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Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
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Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.
РИА Новости 15:58
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Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
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