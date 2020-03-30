Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны. Сбербанк для своих клиентов предлагает такие кредиты, как предодобренные, и их можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.
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Программе добавили опций

Российская газетавчера в 13:15

«Сбербанк» выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограмме

Finam.Ruвчера в 08:07

Сбербанк и ВТБ будут выдавать кредиты малому бизнесу на выплату зарплат

RT на русскомвчера в 09:23

Сбербанк и ВТБ раскрыли условия кредитования бизнеса на зарплаты под 0%

РБКвчера в 09:11

Сбербанк начал выдавать кредиты малому бизнесу под 0% из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 08:50

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам

Интерфаксвчера в 08:38

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Вести.Ruвчера в 10:36
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Здоровье

В Италии рост заболеваемости коронавирусом пошел на спад

Число случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. Вместе с тем зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев заражения.
Вечерний курьер 02:37
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Общество

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.
РБК 00:33
Общество

В США допустили новую волну коронавируса осенью

Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может начаться вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:17
Происшествия

ФСБ пресекла в Курганской области попытку провоза оружия в Казахстан

Попытка провоза оружия и боеприпасов пресечена на российско-казахстанской границе на территории Курганской области.
ТАСС 02:00
Футбол

«Астон Вилла» оштрафовала Грилиша за нарушение карантина

Руководство "Астон Виллы" оштрафовало капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 15:34
Общество

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
РИА Новости 01:54
Общество

Режим полной самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса

Чтобы предотвратить распространение коронавируса по региону, власти Забайкальского края с 31 марта ввели режим полной самоизоляции для населения.
КП - Иркутск 02:47
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Российская газета 02:45
Армия и оружие

Первый американский военный умер от коронавируса

Умер военный США, инфицированный коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.
Известия вчера в 21:56
Энергетика

Польша заявила о победе над «Газпромом» в арбитражном суде

Как сообщает PGNiG, арбитражный суд принял решение об изменении формулы расчета цены газа, поставляемого «Газпромом» польской компании по ямальскому контракту, и теперь польская нефтегазовая компания получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
ИА Красная Весна вчера в 14:14
Общество

Дерипаска построит в Иркутской области три инфекционных больницы

Городовой 02:37
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:20
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5,62%

По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
Pravda.Ru 02:36
Авто

Автодилеры попросили Мишустина отменить карантин для автосервисов

В РОАД уверены, что официальные дилеры со станциями техобслуживания в текущей ситуации вполне могут ремонтировать автомобили, полностью соблюдая нормы санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников, сообщает ТАСС.Кроме того, автодилеры попросили правительство разрешить доставку автомобилей, проданных онлайн.
110km.ru 02:59
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Спорт

Mount & Blade II: Bannerlord вышла в ранний доступ со скидкой до 20%

Игромания.ру вчера в 06:14
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом еще два человека

Увеличилось и число выздоровевших — врачи выписали еще двух человек, ранее заразившихся новым коронавирусом.
ИА Красная Весна 02:00
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