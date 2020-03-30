Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны. Сбербанк для своих клиентов предлагает такие кредиты, как предодобренные, и их можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Здоровье В Италии рост заболеваемости коронавирусом пошел на спад Число случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. Вместе с тем зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев заражения.

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Футбол «Астон Вилла» оштрафовала Грилиша за нарушение карантина Руководство "Астон Виллы" оштрафовало капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Политика Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

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Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Общество Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

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Энергетика Мировые цены на нефть выросли на 5,62% По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.

Авто Автодилеры попросили Мишустина отменить карантин для автосервисов В РОАД уверены, что официальные дилеры со станциями техобслуживания в текущей ситуации вполне могут ремонтировать автомобили, полностью соблюдая нормы санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников, сообщает ТАСС.Кроме того, автодилеры попросили правительство разрешить доставку автомобилей, проданных онлайн.

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Общество Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.