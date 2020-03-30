Коронавирус
Вести.RuВ России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны. Сбербанк для своих клиентов предлагает такие кредиты, как предодобренные, и их можно оформить онлайн на срок до 1 октября 2020 года.
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Здоровье
В Италии рост заболеваемости коронавирусом пошел на спад
Число случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. Вместе с тем зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев заражения.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Общество
Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца
Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.
Общество
В США допустили новую волну коронавируса осенью
Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может начаться вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
ФСБ пресекла в Курганской области попытку провоза оружия в Казахстан
Попытка провоза оружия и боеприпасов пресечена на российско-казахстанской границе на территории Курганской области.
Футбол
«Астон Вилла» оштрафовала Грилиша за нарушение карантина
Руководство "Астон Виллы" оштрафовало капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Общество
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы
В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
Общество
Режим полной самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса
Чтобы предотвратить распространение коронавируса по региону, власти Забайкальского края с 31 марта ввели режим полной самоизоляции для населения.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы
Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Армия и оружие
Первый американский военный умер от коронавируса
Умер военный США, инфицированный коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.
Энергетика
Польша заявила о победе над «Газпромом» в арбитражном суде
Как сообщает PGNiG, арбитражный суд принял решение об изменении формулы расчета цены газа, поставляемого «Газпромом» польской компании по ямальскому контракту, и теперь польская нефтегазовая компания получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общество
В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
В Москве 70 человек вылечились от коронавируса
В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5,62%
По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
Авто
Автодилеры попросили Мишустина отменить карантин для автосервисов
В РОАД уверены, что официальные дилеры со станциями техобслуживания в текущей ситуации вполне могут ремонтировать автомобили, полностью соблюдая нормы санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников, сообщает ТАСС.Кроме того, автодилеры попросили правительство разрешить доставку автомобилей, проданных онлайн.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли
Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
Спорт
Mount & Blade II: Bannerlord вышла в ранний доступ со скидкой до 20%
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще два человека
Увеличилось и число выздоровевших — врачи выписали еще двух человек, ранее заразившихся новым коронавирусом.