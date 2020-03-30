Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

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Сбербанк начал выдавать кредиты малому бизнесу под 0% из-за коронавируса

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«Сбербанк» выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограмме

Finam.Ru08:07
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
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Коммерсантъ 14:09
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Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

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Радио Комсомольская правда 14:58
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Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
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В Петербурге обнаружили троих жителей России, которые приехали из разных уголков нашей страны, но не соблюдали режим самоизоляции.
Петербургский дневник 17:24
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Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
РИА Новости 12:28
Технологии

Обновление Windows 10 вызвало проблемы с Интернетом

Пользователи Windows 10 пожаловались на очередной баг системы, произошедший после последнего обновления.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
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Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса

Титов выразил уверенность в том, что государству надо предпринимать гораздо более радикальные меры поддержки бизнеса, чтобы предотвратить социальную катастрофу.
РБК 14:38
Футбол

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
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Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
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Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине

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В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

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Российская военная «угроза» пугает Литву сильнее коронавируса

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в связи с эпидемией коронавируса возросла военная угроза со стороны Российской Федерации.
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Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Футбол

АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях

В Англии раздумывают над тем, чтобы доиграть сезон летом в изолированных лагерях.
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Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей

Загрузка отелей упала до 8-10% Как пишут отельеры и рестораторы в своем обращении, кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания, связанный с эпидемией коронавируса, достиг беспрецедентной глубины.
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Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок

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