Экономика
Российская газетаСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс. Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном бизнесе "Яндекс.Деньги". Теперь банк - единственный владелец сервиса, сообщает агентство "Интерфакс". В июне стало известно, что "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете".
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с чего всё началось
Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".Интерфаксвчера в 17:38
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Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
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Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Андрей Сиротин, получивший известность благодаря сериалу «Достоевский», умер на 35-м году жизни.
Дни24 03:00
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Экономика
Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
РБК 06:35
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновил их поставку
АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ) возобновляет с 22 июля поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" (ИВЛ) в рамках заключенных контрактов, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 05:41
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Футбол
Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах
Чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давида Вилью обвинили в домогательствах во времена его выступлений за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».
RT на русском 06:40
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Восточный комитет экономики Германии, в состав которого входят производственные, финансовые и торговые компании, ответит США на санкции, введенные Штатами против строительства газопровода «Северный поток-2».
Территория новостей 03:54
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Единоборства
В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
CT news 03:22
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках
Депутаты Мосгордумы приняли закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:54
Общество
В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации
Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов.
Российская газета 04:21
Политика
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
РИА Новости 04:23
Общество
Инвесторы TikTok рассматривают возможность покупки приложения
Американские инвесторы рассматривают возможность выкупа TikTok у китайской компании ByteDance на фоне ухудшающихся отношений между США и Китаем, сообщает Information.
Газета.Ru 07:26
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Культура
Отец Децла назвал виновного в смерти Игоря Талькова
Отец покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, музыкальный продюсер Александр Толмацкий назвал виновного в смерти Игоря Талькова.
Территория новостей 07:21
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Происшествия
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов.
Российская газета 06:31
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей.
РИА Новости 05:43
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb 20 июля в 19:27
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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