Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс. Деньги»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном бизнесе "Яндекс.Деньги". Теперь банк - единственный владелец сервиса, сообщает агентство "Интерфакс". В июне стало известно, что "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете".
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с чего всё началось

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем. Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфаксвчера в 17:38

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Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в «Яндекс.Деньги»

ТАСС04:11

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

РБК00:36

Сбербанк выкупил у Яндекса долю в совместном предприятии Яндекс-Деньги, став единственным владельцем

Эхо Москвы01:35

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

РИА Новостивчера в 22:31

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Коммерсантъвчера в 19:34

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Известиявчера в 18:33

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Интерфаксвчера в 17:38
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце вышла в свет с семилетним сыном от Павла Прилучного

Вокруг ТВ 05:31
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Политика

Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
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Происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
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Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Андрей Сиротин, получивший известность благодаря сериалу «Достоевский», умер на 35-м году жизни.
Дни24 03:00
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Политика

В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
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Экономика

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
РБК 06:35
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Футбол

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновил их поставку

АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ) возобновляет с 22 июля поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" (ИВЛ) в рамках заключенных контрактов, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 05:41
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Футбол

Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давида Вилью обвинили в домогательствах во времена его выступлений за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».
RT на русском 06:40
Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Восточный комитет экономики Германии, в состав которого входят производственные, финансовые и торговые компании, ответит США на санкции, введенные Штатами против строительства газопровода «Северный поток-2».
Территория новостей 03:54
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Общество

Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
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Единоборства

В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова

Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
CT news 03:22
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Происшествия

Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

РБК 06:17
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Шоу-бизнес

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
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Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках

Депутаты Мосгордумы приняли закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:54
23
Общество

В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации

Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов.
Российская газета 04:21
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Политика

Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
РИА Новости 04:23
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Общество

Инвесторы TikTok рассматривают возможность покупки приложения

Американские инвесторы рассматривают возможность выкупа TikTok у китайской компании ByteDance на фоне ухудшающихся отношений между США и Китаем, сообщает Information.
Газета.Ru 07:26
Происшествия

В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Культура

Отец Децла назвал виновного в смерти Игоря Талькова

Отец покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, музыкальный продюсер Александр Толмацкий назвал виновного в смерти Игоря Талькова.
Территория новостей 07:21
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Финансы

Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
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Происшествия

Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов.
Российская газета 06:31
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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей.
РИА Новости 05:43
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Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb 20 июля в 19:27
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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