Экономика
ВедомостиСбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС
Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.
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Экономика
Крупнейшие госбанки РФ покинули рейтинг самых удобных банков мира
9 июня 2020 года стало известно, что крупнейшие российские государственные банки (ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк») покинули рейтинг самых удобных банков мира по версии журнала Forbes.
Саминвестор вчера в 03:13
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске
Rambler News Service 06:35
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня
Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
РИА Новости 06:37
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Индексация будет проведена автоматически, а деньги станут поступать с 1 июля.
Infokam.su 02:54
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
Общество
Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы
У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
Общество
Прокурор Ростовской области подал в отставку
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Авто
Mercedes-Benz назвал цены на новый седан E-Class в России
Вслед за рестайлинговым универсалом Mercedes-Benz E-Class All-Terrain до России добралась и главная модель обновленного семейства – седан E-Class.
Автоновости дня 05:45
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
Политика
В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским
Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
REGNUM 06:59
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Происшествия
В Турции почти к 9 годам приговорили сотрудника генконсульства США
В Турции суд признал сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза виновным в "пособничестве террористической группировке", приговорив его к 8 годам и 9 месяцам тюремного заключения.
РЕН ТВ 07:46