Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС

Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.
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Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости02:56

Сбербанк купит одну из самых дорогих компаний Рунета

Forbes02:44

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ru01:59

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Коммерсантъ02:05

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

РБК01:00
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Экономика

Крупнейшие госбанки РФ покинули рейтинг самых удобных банков мира

9 июня 2020 года стало известно, что крупнейшие российские государственные банки (ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк») покинули рейтинг самых удобных банков мира по версии журнала Forbes.
Саминвестор вчера в 03:13
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Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
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Политика

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске

Rambler News Service 06:35
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Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

Газета.Ru 05:13
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
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Экономика

Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня

Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
РИА Новости 06:37
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Индексация будет проведена автоматически, а деньги станут поступать с 1 июля.
Infokam.su 02:54
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
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Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
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Общество

Прокурор Ростовской области подал в отставку

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
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Авто

Mercedes-Benz назвал цены на новый седан E-Class в России

Вслед за рестайлинговым универсалом Mercedes-Benz E-Class All-Terrain до России добралась и главная модель обновленного семейства – седан E-Class.
Автоновости дня 05:45
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Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском вчера в 14:48
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
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Политика

В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским

Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
REGNUM 06:59
Кино

Кинокритик отреагировал на удаление «Унесенных ветром» с HBO

Piter.tv 07:36
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Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
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Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
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Происшествия

В Турции почти к 9 годам приговорили сотрудника генконсульства США

В Турции суд признал сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза виновным в "пособничестве террористической группировке", приговорив его к 8 годам и 9 месяцам тюремного заключения.
РЕН ТВ 07:46
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