Экономика
КоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Сильный ветер на Ставрополье опрокинул несколько грузовиков
Интерфакс вчера в 12:07
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 118 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 13 июня выявлено 118 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:08
Политика
Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс вчера в 15:13
Общество
В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке
В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Происшествия
Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси
На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси.
RT на русском 03:01
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Культура
После «Третьяковки со Шнуром» планируется фильм о Новой Третьяковке
Следующий фильм будет посвящен Новой Третьяковке на Крымском Валу, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
ТАСС 01:11
Футбол
Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила
Точно нет, ничему не научила, — признался Кокорин на Youtube-канале футболиста Александра Алиева.
Вести.Ru 01:29
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
Космос
НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба
Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна 11 июня в 16:53
Здоровье
На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Политика
В Крыму назвали инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью.
Газета.Ru 02:43
Наука
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Evo-rus.com 02:20
Здоровье
В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей
Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:25
Футбол
Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru вчера в 10:49
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1,5 тыс. человек
За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели более 1,5 тыс. человек, всего с начала эпидемии вылечились более 119 тыс. больных.
РБК 02:51
Кино
Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят
Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 16:05
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Шоу-бизнес
Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии "Квартал-95", а ныне – президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку.
РИА Новости вчера в 19:35
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки).
РБК 02:33
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Компания Xiaomi опубликовала в сети Weibo изображения нового фитнес-браслета Mi Band 5, на которых можно разглядеть, что гаджет будет заряжаться при помощи беспроводного магнитного устройства.
Goroday.ru 09 июня в 19:54
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Газета.Ru вчера в 14:08