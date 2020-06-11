Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Маршрут для Грефа: зачем Сбербанк покупает конкурента «Яндекс.Карт»

Forbes11 июня в 14:57

Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

Коммерсантъ11 июня в 09:32

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва11 июня в 01:51

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ru11 июня в 01:59

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС11 июня в 01:54

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости11 июня в 02:56

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК11 июня в 01:00
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Газета.Ru 02:08
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
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Происшествия

Сильный ветер на Ставрополье опрокинул несколько грузовиков

Интерфакс вчера в 12:07
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 118 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 13 июня выявлено 118 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:08
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Политика

Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс вчера в 15:13
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Общество

В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
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Происшествия

Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси

На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси.
RT на русском 03:01
Фигурное катание

Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»

Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
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Культура

После «Третьяковки со Шнуром» планируется фильм о Новой Третьяковке

Следующий фильм будет посвящен Новой Третьяковке на Крымском Валу, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
ТАСС 01:11
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Футбол

Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

Точно нет, ничему не научила, — признался Кокорин на Youtube-канале футболиста Александра Алиева.
Вести.Ru 01:29
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России

Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
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Космос

НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба

Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна 11 июня в 16:53
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Здоровье

На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Политика

В Крыму назвали инициативу Зеленского по полуострову безысходностью

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью.
Газета.Ru 02:43
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Наука

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Evo-rus.com 02:20
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Здоровье

В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей

Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:25
Футбол

Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru вчера в 10:49
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 1,5 тыс. человек

За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели более 1,5 тыс. человек, всего с начала эпидемии вылечились более 119 тыс. больных.
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Кино

Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят

Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 16:05
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Шоу-бизнес

Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку

Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии "Квартал-95", а ныне – президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку.
РИА Новости вчера в 19:35
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки).
РБК 02:33
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Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Компания Xiaomi опубликовала в сети Weibo изображения нового фитнес-браслета Mi Band 5, на которых можно разглядеть, что гаджет будет заряжаться при помощи беспроводного магнитного устройства.
Goroday.ru 09 июня в 19:54
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Происшествия

Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Газета.Ru вчера в 14:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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