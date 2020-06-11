Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС

Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.
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Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

Коммерсантъ09:32

Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

ТАСС01:54

Сбербанк купит одну из самых дорогих компаний Рунета

Forbes02:44

«Сбербанк» покупает сервис 2ГИС, конкурирующий с «Яндекс.Картами»

Вести.Ru01:59

Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

РИА Новости02:56

Сбербанк подписал документы на приобретение 72% доли в сервисе 2ГИС

Агентство Москва01:51

Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК01:00
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Армия и оружие

«Угрозы» остались: генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы

Страны Североатлантического альянса должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.
Газета.Ru 08:00
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Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
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Общество

Journey добралась до Steam со скидкой в 25%

Игромания.ру 12:33
Общество

Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
213
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
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Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
1,9K
Общество

В Омской области отменили режим самоизоляции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
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Политика

«Левада-центр»: Путин и Навальный вдохновляют россиян больше всего

Опрос "Левады-центра" показал, что президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный вдохновляют россиян больше всего.
Piter.tv 09:36
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Экономика

Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов

Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
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Общество

Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ

Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM 03:39
1,3K
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,5K
Хоккей

«Трактор» обменял права на Тренина в СКА

"Трактор" обменял права на форварда Якова Тренина, выступающего в НХЛ за "Нэшвилл Предаторз", в петербургский СКА, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 12:36
Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Игры

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
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Политика

МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17

Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru 11:34
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Энергетика

Главы Минэнерго России и Белоруссии провели переговоры по газу

Министр энергетики России Александр Новак в режиме видеоконференции провел переговоры с главой Минэнерго Белоруссии Виктором Каранкевичем по вопросам, связанным с поставками газа, сообщили в Минэнерго РФ.
ТАСС 09 июня в 10:26
1,1K
Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,4K
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Шоу-бизнес

Элизабет Херли отметила 55-летие обнаженной фотографией

В последние годы Элизабет Херли в основном принимает участие в телевизионных проектах.
Kinonews.ru 10:13
Транспорт

Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня

Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru вчера в 13:52
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Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
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Финансы

МВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП

Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).
РИА Новости 12:04
Общество

ФСБ в Крыму раскрыла подготовку теракта

У всех были намерения произвести кровавую расправу на одном из городских рынков столицы Крыма, Симферополя.
Городовой вчера в 09:35
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» со счётом 6:0

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0. Как сообщает Watch LFC в «Твиттере», голами в составе мерсисайдцев отметились нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и Ки-Яна Хувер.
Чемпионат 10:22
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