Экономика
ВедомостиСбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС
Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.
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Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Армия и оружие
«Угрозы» остались: генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы
Страны Североатлантического альянса должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.
Газета.Ru 08:00
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Общество
Journey добралась до Steam со скидкой в 25%
Игромания.ру 12:33
Общество
Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
Политика
«Левада-центр»: Путин и Навальный вдохновляют россиян больше всего
Опрос "Левады-центра" показал, что президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный вдохновляют россиян больше всего.
Piter.tv 09:36
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ
Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM 03:39
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Хоккей
«Трактор» обменял права на Тренина в СКА
"Трактор" обменял права на форварда Якова Тренина, выступающего в НХЛ за "Нэшвилл Предаторз", в петербургский СКА, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 12:36
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Игры
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Политика
МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru 11:34
Энергетика
Главы Минэнерго России и Белоруссии провели переговоры по газу
Министр энергетики России Александр Новак в режиме видеоконференции провел переговоры с главой Минэнерго Белоруссии Виктором Каранкевичем по вопросам, связанным с поставками газа, сообщили в Минэнерго РФ.
ТАСС 09 июня в 10:26
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Шоу-бизнес
Элизабет Херли отметила 55-летие обнаженной фотографией
В последние годы Элизабет Херли в основном принимает участие в телевизионных проектах.
Kinonews.ru 10:13
Транспорт
Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня
Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru вчера в 13:52
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Финансы
МВФ спрогнозировал рост внешнего долга Украины до 93% ВВП
Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).
РИА Новости 12:04
Общество
ФСБ в Крыму раскрыла подготовку теракта
У всех были намерения произвести кровавую расправу на одном из городских рынков столицы Крыма, Симферополя.
Городовой вчера в 09:35
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» со счётом 6:0
Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 6:0. Как сообщает Watch LFC в «Твиттере», голами в составе мерсисайдцев отметились нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и Ки-Яна Хувер.
Чемпионат 10:22