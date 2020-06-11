Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС

Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.
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Сбербанк усиливает позиции против «Яндекса»

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Сбербанк намерен приобрести контрольный пакет сервиса 2ГИС

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Сбербанк купит сервис 2ГИС

РБК01:00
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Происшествия

Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков

Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
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Общество

На Кубани небольшие отели откроются с 12 июня

В Краснодарском крае отели, в которых меньше 50 номеров, откроются с 12 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Газета.Ru 06:32
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Интернет

Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина

Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.
РБК 09:27
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц

В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
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Политика

В США захотели построить свой ледокольный флот

МонаВиста вчера в 07:55
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Происшествия

В отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

RT на русском 09:08
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,3K
Общество

В Нижегородской области отменят QR-коды

QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
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Происшествия

В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
11
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

ТАСС вчера в 13:58
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Происшествия

Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
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Происшествия

На Кубани при аварии с полицейской машиной пострадали семь человек

RT на русском 08:35
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Политика

В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
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Политика

Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32
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Общество

Петербургские школы возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

АБН 06:23
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Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина

Вечерняя Москва 01:53
Музыка

В Волгограде на Мамаевом Кургане 24 июня пройдет праздничный концерт

РИА Новости 05:31
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Происшествия

Бывший глава «Трансфин-М» задержан по делу о мошенничестве

В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Происшествия

На западе Москвы такси столкнулось с полицейским мотоциклом

ТАСС 08:49
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Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

RT на русском 04:22
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
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Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
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