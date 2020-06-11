Экономика
ВедомостиСбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС
Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.
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Происшествия
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
Общество
На Кубани небольшие отели откроются с 12 июня
В Краснодарском крае отели, в которых меньше 50 номеров, откроются с 12 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Газета.Ru 06:32
Интернет
Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина
Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.
РБК 09:27
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц
В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
Политика
В США захотели построить свой ледокольный флот
МонаВиста вчера в 07:55
Происшествия
В отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
RT на русском 09:08
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Происшествия
В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок
В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
ТАСС вчера в 13:58
Происшествия
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
Происшествия
На Кубани при аварии с полицейской машиной пострадали семь человек
RT на русском 08:35
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Политика
В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры
Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили
Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина
Вечерняя Москва 01:53
Происшествия
Бывший глава «Трансфин-М» задержан по делу о мошенничестве
В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве
RT на русском 04:22
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15