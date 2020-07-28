Экономика
ПРАЙМСбербанк: траты россиян в июле достигли уровня 2019 года
Траты россиян в июле впервые с начала пандемии достигли уровня прошлого года, что произошло во многом благодаря социальным выплатам, говорится в исследовании Сбербанка.
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Сбербанк выявил снижение темпов восстановления потребительского спроса в России
Экономика сегодня09:58
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
Экономика
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
Вести.Ru 10:49
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
Недвижимость
Настало время архитекторов и проектировщиков
Настало время архитекторов и проектировщиков, считает независимый аналитик Сергей Николаев.
Тайга.инфо вчера в 05:20
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 15:37
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Шоу-бизнес
Умер бывший супруг певицы Наргиз
Аргументы и Факты 18:45
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Происшествия
Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле
Известия 10:22
Армия и оружие
Путин заявил о планах усилить ВМФ уникальным гиперзвуковым оружием
Инфорос 26 июля в 09:21
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Общество
Филолог опроверг популярный миф о происхождении мата на Руси
Доктор филологических наук Михаил Осадчий развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики.
МедиаПоток 01:14
Политика
Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК 20:05
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 07:32
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК 12:07
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Футбол
Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются
Клуб надеется на привлечение ряда инвесторов подобным трансфером. Моратти отметил, что мечтам иногда суждено сбыться.
CT news 16:33
Армия и оружие
На форуме «Армия-2020» представят 28 тыс. образцов вооружений
На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Военно-патриотическом парке «Патриот» под Москвой с 23 по 29 августа более 1,5 тыс. компаний представят свыше 28 тыс. образцов вооружений и военной техники.
Недвижимость.RU 17:58
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец 08:15
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv 02:43
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49