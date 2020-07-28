Экономика

ПРАЙМПРАЙМСбербанк: траты россиян в июле достигли уровня 2019 года

Траты россиян в июле впервые с начала пандемии достигли уровня прошлого года, что произошло во многом благодаря социальным выплатам, говорится в исследовании Сбербанка.
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Россияне больше не хотят ничего покупать

Ридус18:22

Сбербанк выявил снижение темпов восстановления потребительского спроса в России

Экономика сегодня09:58

Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

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Сбербанк зафиксировал снижение потребительской активности россиян

Rambler News Service09:09

За год спрос на бытовую технику в России вырос на треть

REGNUM10:54

Сбербанк: траты россиян в июле достигли уровня 2019 года

ПРАЙМ09:35

Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса

РБК08:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
Экономика

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
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Наука

Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад

Вести.Ru 10:49
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Армия и оружие

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
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Недвижимость

Настало время архитекторов и проектировщиков

Настало время архитекторов и проектировщиков, считает независимый аналитик Сергей Николаев.
Тайга.инфо вчера в 05:20
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 15:37
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
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Шоу-бизнес

Умер бывший супруг певицы Наргиз

Аргументы и Факты 18:45
Политика

Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
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Происшествия

Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле

Известия 10:22
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Армия и оружие

Путин заявил о планах усилить ВМФ уникальным гиперзвуковым оружием

Инфорос 26 июля в 09:21
1,6K
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
85
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа

Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
1
Общество

Филолог опроверг популярный миф о происхождении мата на Руси

Доктор филологических наук Михаил Осадчий развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики.
МедиаПоток 01:14
16
Политика

Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК 20:05
Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 07:32
18
Политика

ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК 12:07
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,9K
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК 11:09
444
Наука

Ученые «воскресили» микробы, жившие 100 млн лет назад

Мойка78 20:46
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Футбол

Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются

Клуб надеется на привлечение ряда инвесторов подобным трансфером. Моратти отметил, что мечтам иногда суждено сбыться.
CT news 16:33
Армия и оружие

На форуме «Армия-2020» представят 28 тыс. образцов вооружений

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Военно-патриотическом парке «Патриот» под Москвой с 23 по 29 августа более 1,5 тыс. компаний представят свыше 28 тыс. образцов вооружений и военной техники.
Недвижимость.RU 17:58
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
12
Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Авто

Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа

Московский Комсомолец 08:15
20
Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Piter.tv 02:43
41
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
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