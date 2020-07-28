Траты россиян в июле впервые с начала пандемии достигли уровня прошлого года, что произошло во многом благодаря социальным выплатам, говорится в исследовании Сбербанка.

Сбербанк: траты россиян в июле достигли уровня 2019 года

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