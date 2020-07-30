Финансы
Москва 24Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за доллар с ранее ожидавшихся 70,7 рубля, передает ТАСС. В то же время банк улучшил ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы. Предполагается, что он составит 68-69 и 69-70 рублей за доллар.
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с чего всё началось
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.ТАССвчера в 11:06
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Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Происшествия
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК вчера в 21:07
Общество
Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Путешествия
В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части денег за поездку по России, продлятся неделю, сообщила в эфире телеканала "Россия 1" глава Ростуризма Зарина Догузова.
РИА Новости вчера в 23:21
Футбол
Ловрен присоединится к «Зениту» 2 августа
Согласно источнику, новичок команды Деян Ловрен, подписавший трехлетний контракт, прилетит в Петербург в воскресенье, 2 августа.
Советский спорт 02:10
Армия и оружие
Турция объявила о передаче США технологий российских С-400
Avia.pro 29 июля в 20:01
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Lenta.ru вчера в 07:13
Авто
Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»
Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций.
ГЛАС.RU вчера в 08:56
Футбол
Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в пятницу в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы на приговор, передает корреспондент ТАСС из здания суда.
ТАСС 03:00
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Политика
Трамп назвал «бардаком» голосование по почте на выборах президента США
Ранее Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте.
Российская газета вчера в 18:40
Общество
В Томской области ограничения из-за коронавируса продлили до осени
В Томской области ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, продлеваются до 31 августа.
РБК 02:00
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»
Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия 00:45
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК 03:14
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Во время учений «Морской бриз — 2020» в Черном море болгарский корвет «Бодри» оказался пойман российскими пограничниками на провокации.
ФАН вчера в 20:56
Наука
У 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2 выявили проблемы с сердцем
При исследовании специалисты провели МРТ для добровольцев и выявили, что проблемы и аномалии в работе сердца оказались у 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2.
Газета DAILY вчера в 15:15
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 вчера в 09:01
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru вчера в 05:53
Экономика
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
Общество
Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo
Газета.Ru 03:05
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Общество
В Москве магазины оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима
"Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило шесть тысяч, а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей", - приводятся слова первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.
Газета.Ru 01:15
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18