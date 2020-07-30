Финансы

Москва 24Москва 24Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за доллар с ранее ожидавшихся 70,7 рубля, передает ТАСС. В то же время банк улучшил ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы. Предполагается, что он составит 68-69 и 69-70 рублей за доллар.
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Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.
ТАССвчера в 11:06

Подробнее о событии

Сбербанк скорректировал прогноз по курсу рубля на этот и ближайшие годы

Банки.рувчера в 13:12

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Право.рувчера в 14:58

Прогнозы Грефа об «укреплении рубля» не сбываются: Сбербанк подкорректировал ожидания

Царьградвчера в 13:13

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Москва 24вчера в 20:04

Сбербанк пересмотрел свой прогноз по курсу рубля на 2020 год

ИА Красная Веснавчера в 12:29

Прогнозы по курсу рубля и инфляции в России пересмотрены

Росбалтвчера в 11:55

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

ТАССвчера в 11:06
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Общество

С 3 августа на Дону смогут начать работу аквапарки и аттракционы

С 3 августа в Ростовской области смогут принимать посетителей аквапарки на открытом воздухе и аттракционы.
Город N (Ростов) 10:20
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Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
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Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
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Общество

Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 10:25
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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
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Общество

Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году

В новом учебном году ношение медицинских масок в вузах станет обязательным.
Известия 09:49
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с 36-летним Жирковым до конца сезона

РИА Новости 10:20
Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
RT на русском 10:30
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Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
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Кино

В программу Венецианского кинофестиваля вошел фильм Кончаловского

Кинолента повествует о трагических событиях, которые произошли в 1962 году в Новочеркасске.
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Игры

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

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Футбол

«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа

В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
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Политика

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Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
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Происшествия

Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта задержана в Петербурге

Жена украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марина Кохал задержана в Санкт-Петербурге, ее подозревают в убийстве музыканта, расчлененный труп которого был обнаружен в одной из квартир города ранее на этой неделе.
Газета.Ru 08:18
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
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Общество

Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
Известия 07:40
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Политика

Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Футбол

Рангник покинул пост главы отдела спорта и развития футбола в Red Bull

Немецкий специалист Ральф Рангник покинул пост руководителя отдела спорта и развития футбола в Red Bull, сообщает Sky Sport со ссылкой на заявление компании.
РИА Новости 09:46
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
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Происшествия

Под Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов

BFM.ru 08:51
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Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
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Экономика

Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
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Космос

Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд

Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг их звезд.
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Шоу-бизнес

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали

Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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