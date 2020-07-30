Финансы

ТАССТАСССбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

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Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.
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