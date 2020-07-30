Финансы
ТАСССбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.
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Политика
МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД.
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Ученые России и США подписали документ о сотрудничестве по COVID-19
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша МакНатт подписали в четверг в формате онлайн протокол о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19.
Интерфакс 13:24
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Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов
Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.
Игромания.ру 13:47
Политика
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Армия и оружие
Украина предупредила Россию о военных учениях «в неожиданных местах»
В ответ на российские крупномасштабные военные учения "Кавказ-2020" Украина проведет серию собственных военных учений.
Военное обозрение 04:15
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Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском 13:54
Происшествия
Затонувший броневик нашли в Керченском проливе
В Керченском проливе на глубине около 8 м нашли бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), затонувшую во время патриотической акции.
Газета.Ru 10:58
Здоровье
Способы справиться с запором без лекарств назвала гастроэнтеролог
Как сообщает ToDay News Ufa, с запором можно разобраться, не прибегая к слабительным лекарствам.
ToDay News Ufa 02:45
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Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Армия и оружие
«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России
Североатлантическому альянсу нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике, считает журналист датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.
РИА Новости 13:20
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
Футбол
Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Политика
Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Игры
People Can Fly объявила о работе над неанонсированной AAA-игрой
Студия People Can Fly объявила, что параллельно Outriders занимается разработкой еще одной AAA-игры.
CyberSport.ru 10:42
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
Происшествия
Адвокат раскрыл возможный срок завершения суда над Ефремовым
Rambler News Service 10:10
Кино
Pixar выпустит новый мультфильм «Лука» летом 2021 года
NewInform 09:50
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Космос
Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура
Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М».
Говорит Москва 10:19
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:27
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
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Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Футбол
Ибрагимович принял решение остаться в «Милане»
«Милан» и форвард Златан Ибрагимович могут начать переговоры о продолжении сотрудничества.
Metaratings 14:52