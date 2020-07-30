Финансы
ТАСССбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.
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Экономика
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 17:40
Экономика
В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»
Отношения между акционерами ГМК «Норникель» ухудшились, контролирующий около 28% в капитале компании Rusal злоупотребляет своим правом вето в совете директоров.
РБК 12:00
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Политика
Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян
Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Космос
Курский вуз создает аэрокосмическую академию в Центральной Америке
Члены комиссии по международным отношениям Центральноамериканского парламента выбрали Юго-Западный государственный университет в качестве партнёра для создания аэрокосмической академии.
Курск сегодня 03:42
Политика
В школах Киева исполнение гимна станет обязательным
Депутаты Киевского городского совета проголосовали за то, чтобы в школах Киева исполнение гимна перед уроками стало обязательным.
RT на русском 16:26
Политика
Зеленский предложил сделать государственным праздником Курбан-байрам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны заняться вопросом о придании государственного статуса некоторым религиозным праздникам.
Известия 17:40
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском 16:07
Политика
Особое мнение: Дмитрий Глуховский
Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.
Эхо Москвы 13:29
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ вчера в 02:49
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Кино
Вышел первый трейлер хоррора «Побочный эффект» с Александрой Ревенко
В сети появился первый трейлер отечественного хоррора «Побочный эффект», выход которого на большие экраны запланирован на 10 сентября.
Киноафиша России 03:46
Происшествия
На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Футбол
Орлов: сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зениту» придётся продать Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси, если клуб захочет купить новых игроков.
Чемпионат 16:49
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН вчера в 11:04
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Происшествия
Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды
Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков.
Lenta.ru 15:03
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Общество
В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид 08:58
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59