Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.

с чего всё началось

В рамках прошлого прогноза банк ожидал среднегодовой курс рубля в 2021-2022 годах в районе 70-70,5 рублей за $1. Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС говорил, что российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60-62 руб. за $1.

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Космос Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка. 2

Шоу-бизнес 44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.

Общество Суд отказался раскрыть имена прокуроров из сталинских «троек» НКВД Генпрокуратура отказалась предоставить такие сведения историкам, сославшись на закон «О персональных данных», который запрещает раскрывать персональную информацию третьим лицам без согласия наследников. 77

Происшествия Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. 96

Происшествия На Сахалине за шесть месяцев насчитали меньше ДТП, чем годом ранее За первые шесть месяцев 2020 года произошло 230 дорожно-транспортных происшествий, в которых 27 человек погибло, а 294 получили травмы.

Политика Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны. 373

Футбол «Манчестер Сити» согласовал трансфер Феррана Торреса «Манчестер Сити» договорился о переходе полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса, утверждает журналист Эктор Гомес в своём «твиттере».

Здоровье Эксперт рассказал, опасно ли есть еду, если она прошла через рентген Проходя через рентгеновский сканер, продукты питания получают определенную дозу излучения, но она крайне мала, чтобы навредить человеку, рассказал агентству "Прайм" врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильного медицинского центра СМ-Клиника на ВДНХ Красных Максим Александрович.

Авто Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине. 66