Финансы
ТАСССбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
В рамках прошлого прогноза банк ожидал среднегодовой курс рубля в 2021-2022 годах в районе 70-70,5 рублей за $1. Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС говорил, что российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60-62 руб. за $1.
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с чего всё началось
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.ТАССвчера в 11:06
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BFM.ru 00:16
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Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»
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Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
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Известия вчера в 23:08
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Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
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Политика
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РБК вчера в 19:46
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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Энергетика
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Инжиниринговая компания отказалась строить завод СПГ на прежних условиях и пытается покинуть проект, который предполагает экспорт американского газа в Германию.
Евразия Daily вчера в 12:00
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Общество
В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3
Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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Вести.Ru вчера в 23:18
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС вчера в 10:19
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Шоу-бизнес
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CT news вчера в 04:17
Общество
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Политика
Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
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105 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки
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Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
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В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
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РБК вчера в 05:06
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Разработчики World of Tanks разбанят некоторых пользователей в честь дня рождения игры
Студия Wargaming.net разблокирует некоторых забаненных навсегда пользователей World of Tanks в честь десятилетия игры.
CyberSport.ru вчера в 14:56