Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.

с чего всё началось

В рамках прошлого прогноза банк ожидал среднегодовой курс рубля в 2021-2022 годах в районе 70-70,5 рублей за $1. Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС говорил, что российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60-62 руб. за $1.

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Кино Появился трейлер документального фильма о PlayStation В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation.

Политика Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. 10

Армия и оружие Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1» Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника. 1

Политика США ввели новые санкции против военных программ Ирана США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. 5

Энергетика Германия обожглась на североамериканском СПГ, еще не получив его Инжиниринговая компания отказалась строить завод СПГ на прежних условиях и пытается покинуть проект, который предполагает экспорт американского газа в Германию. 3

Происшествия Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. 102

Гаджеты Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее". 14

Религия 31 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам Мусульмане сегодня отмечают Курбан-байрам. В России в этом году праздник встретят по новым правилам и без привычного размаха.

Политика В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия. 24

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. 1

Здоровье 105 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 830