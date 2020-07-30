Финансы

ТАССТАСССбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

В рамках прошлого прогноза банк ожидал среднегодовой курс рубля в 2021-2022 годах в районе 70-70,5 рублей за $1. Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС говорил, что российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60-62 руб. за $1.
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с чего всё началось

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.
ТАССвчера в 11:06

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Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Москва 24вчера в 20:04

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Право.рувчера в 14:58

Прогнозы Грефа об «укреплении рубля» не сбываются: Сбербанк подкорректировал ожидания

Царьградвчера в 13:13

Сбербанк скорректировал прогноз по курсу рубля на этот и ближайшие годы

Банки.рувчера в 13:12

Сбербанк пересмотрел свой прогноз по курсу рубля на 2020 год

ИА Красная Веснавчера в 12:29

Прогнозы по курсу рубля и инфляции в России пересмотрены

Росбалтвчера в 11:55

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

ТАССвчера в 11:06
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

iReactor вчера в 07:41
18
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
BFM.ru 00:16
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
1,6K
Общество

ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей.
Эхо Москвы вчера в 10:33
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Шоу-бизнес

Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»

Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».
ФАН вчера в 07:50
3
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Кино

Появился трейлер документального фильма о PlayStation

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation.
Piter.tv вчера в 06:51
Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
10
Армия и оружие

Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника.
Известия вчера в 23:08
1
Происшествия

При пожаре на базе отдыха в Алтайском крае пострадали два человека

РБК 01:25
1
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Политика

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК вчера в 19:46
5
Политика

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер

Известия вчера в 16:45
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Энергетика

Германия обожглась на североамериканском СПГ, еще не получив его

Инжиниринговая компания отказалась строить завод СПГ на прежних условиях и пытается покинуть проект, который предполагает экспорт американского газа в Германию.
Евразия Daily вчера в 12:00
3
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Общество

В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
14
Религия

31 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам

Мусульмане сегодня отмечают Курбан-байрам. В России в этом году праздник встретят по новым правилам и без привычного размаха.
Вести.Ru вчера в 23:18
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС вчера в 10:19
1
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Шоу-бизнес

Брайан Крэнстон из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса

Американский актер, ставший исполнителем главной роли в сериале «Во все тяжкие», Брайан Крэнстон признался, что ему удалось вылечиться от коронавируса.
OAnews вчера в 23:23
2
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news вчера в 04:17
1
Общество

PayPal прекратил денежные переводы внутри России

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
РБК вчера в 20:32
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Политика

Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
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Здоровье

105 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки

На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 01:34
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Шоу-бизнес

44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике

Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛ 29 июля в 19:48
Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

РИА Новости вчера в 15:34
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК вчера в 05:06
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Киберспорт

Разработчики World of Tanks разбанят некоторых пользователей в честь дня рождения игры

Студия Wargaming.net разблокирует некоторых забаненных навсегда пользователей World of Tanks в честь десятилетия игры.
CyberSport.ru вчера в 14:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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