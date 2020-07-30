Финансы
ТАСССбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
В рамках прошлого прогноза банк ожидал среднегодовой курс рубля в 2021-2022 годах в районе 70-70,5 рублей за $1. Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС говорил, что российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60-62 руб. за $1.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.ТАССвчера в 11:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 29 июля в 13:33
Энергетика
Германия обожглась на североамериканском СПГ, еще не получив его
Инжиниринговая компания отказалась строить завод СПГ на прежних условиях и пытается покинуть проект, который предполагает экспорт американского газа в Германию.
Евразия Daily вчера в 12:00
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Гаджеты
Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше флешки
Портативный настольный ПК Компания XCY, специализирующаяся на выпуске компьютеров небольших размеров, разработала новый сверхкомпактный ПК Mini PC Stick.
CNews вчера в 11:06
Путешествия
Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 29 июля в 07:48
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до конца января 2021 года
Сегодня Пресненский суд Москвы вынес решение о продлении домашнего ареста актёру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает telegram-канал «Mash».
Вести Подмосковья вчера в 09:49
Происшествия
Следователи допросили тещу расчлененного рэпера Энди Картрайта
Газета.Ru вчера в 21:12
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия вчера в 05:24
Авто
Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название
Как утверждает издание, после смены поколения кроссовер Mazda CX-5 получит новый индекс: CX-50.
Тарантас Ньюс вчера в 04:31
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое
Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
Экономика
Лекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:30
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших наушников
Evo-rus.com вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Памела Андерсон поделилась фото топлес со времен карантина
Lenta.ru вчера в 19:09
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Интерфакс вчера в 22:24
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Армия и оружие
Раскрыты масштабы упадка ВМФ России
Lenta.ru вчера в 17:19
Армия и оружие
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru вчера в 10:21
Общество
Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС
В апреле 2019 года РИА Новости, ссылаясь на два источника в ракетно-космической отрасли, сообщило, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Lenta.ru вчера в 23:15
Экономика
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru вчера в 14:22
Здоровье
Фитнес-клубы Алтайского края хотят работать и просят разрешения у Виктора Томенко
Алтайский ресторатор обратился к Томенко с просьбой открыть общепит Владельцам кафе и ресторанов приходится обеспечивать своих сотрудников Он также добавил, что фитнес-клубы уже работают в 70 регионах страны и предложил открыть спортивные сооружения на Алтае 8 августа.
АМИТЕЛ вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Здоровье
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
Дни24 29 июля в 03:56
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую экзопланету
В районе созвездия Печи астрофизики обнаружили новую экзопланету с гигантской массой.
Live24 вчера в 09:01