Российская экономика сократится на 4,2-4,5% в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24». По его словам, ранее Сбербанк ожидал сокращения российской экономики в этом году на 6-7%.

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