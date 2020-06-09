Экономика
Rambler News ServiceСбербанк улучшил прогноз по ВВП России
Российская экономика сократится на 4,2-4,5% в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24». По его словам, ранее Сбербанк ожидал сокращения российской экономики в этом году на 6-7%.
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Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 02:53
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru 09:43
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Путешествия
Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля
Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Общество
Россиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru вчера в 11:16
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК вчера в 10:55
Общество
В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
Известия 06:44
Общество
Еще одно основание для лишения пенсий вводит Минтруд
Без средств к существованию могут остаться беженцы. Минтруд предлагает перестать перечислять пенсии беженцам без статуса.
SevastopolMedia.ru вчера в 20:00
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Футбол
РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России и Кубка страны
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров.
News.ru 06:07
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
Политика
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, умер.
ТАСС 10:53
Гаджеты
TCL выпустила телевизор за 129 долларов
Компания TCL приняла решение исправить ситуацию и развеять миф о дорогих умных телевизорах, выпустив модель с диагональю 31,5 дюйма при стоимости 129 долларов.
Megaobzor.com 07:06
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
Экономика
Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes
Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 10:01
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке
Житель Благовещенска заплатит пять тысяч рублей штрафа за неправильное использование защитной маски при посещении магазина: средство индивидуальной защиты мужчина надел так, что оно не закрывало лицо, сообщает Благовещенский городской суд.
РИА Новости 09:32
Политика
МИД России подтвердил переговоры с США по стратегической стабильности
Москва, 9 июня 2020, 12:25 — REGNUM Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что межведомственные консультации с США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности должны пройти в Вене 22 июня.
REGNUM 05:25
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 07:28