Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк улучшил прогноз по ВВП России

Российская экономика сократится на 4,2-4,5% в текущем году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24». По его словам, ранее Сбербанк ожидал сокращения российской экономики в этом году на 6-7%.
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Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%

Коммерсантъ09:38

Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США

Вести.Ru08:59

Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской

ТК Звезда08:48

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

ТАСС08:40

Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США

Национальная служба новостей08:29

«Июнь складывается лучше наших ожиданий» — Греф о ситуации в экономике

REGNUM08:26

Сбербанк ожидает снижения ВВП РФ в 2020 году на 4,2–4,5%

News.ru09:01
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

В анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков

РБК 10:56
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 02:53
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Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru 09:43
Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

REGNUM вчера в 15:19
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 10:28
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Путешествия

Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Общество

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru вчера в 11:16
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК вчера в 10:55
43
Общество

В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
Известия 06:44
95
Общество

Еще одно основание для лишения пенсий вводит Минтруд

Без средств к существованию могут остаться беженцы. Минтруд предлагает перестать перечислять пенсии беженцам без статуса.
SevastopolMedia.ru вчера в 20:00
2
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
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Футбол

РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России и Кубка страны

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров.
News.ru 06:07
Шоу-бизнес

Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»

Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
6
Политика

Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, умер.
ТАСС 10:53
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Гаджеты

TCL выпустила телевизор за 129 долларов

Компания TCL приняла решение исправить ситуацию и развеять миф о дорогих умных телевизорах, выпустив модель с диагональю 31,5 дюйма при стоимости 129 долларов.
Megaobzor.com 07:06
1
Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
307
Шоу-бизнес

Последняя программа с Юлией Норкиной появилась в Сети

VSE42.RU 00:50
23
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
139
Экономика

Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes

Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 10:01
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
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Происшествия

Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке

Житель Благовещенска заплатит пять тысяч рублей штрафа за неправильное использование защитной маски при посещении магазина: средство индивидуальной защиты мужчина надел так, что оно не закрывало лицо, сообщает Благовещенский городской суд.
РИА Новости 09:32
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Политика

МИД России подтвердил переговоры с США по стратегической стабильности

Москва, 9 июня 2020, 12:25 — REGNUM Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что межведомственные консультации с США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности должны пройти в Вене 22 июня.
REGNUM 05:25
6
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 07:28
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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