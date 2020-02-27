Финансы
КомпанияСбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Вместе с ожиданиями на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по рублю на 2021-й и 2022-й годы. Банк полагает, что в 2021 году курс доллара установится на уровне 64,5 рубля, а в 2022-ом — на отметке в 65 рублей.
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Комментарии
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Армия и оружие
В Алеппо нашли брошенные террористами документы
Среди брошенных экстремистами при отступлении документов - финансовые отчеты с сотнями псевдонимов лиц, прошедших подготовку в лагере "Таима" под Алеппо.
Армия и оружие
Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30
Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Общество
В Росгидромете предупредили о погодных аномалиях в начале марта
Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 78 тыс. человек
В Китае за прошедшие сутки еще 44 человека умерли от нового типа коронавируса COVID-19, общее число жертв составило 2788 человек.
Экономика
Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии
В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины признал усиление российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об увеличении боевого потенциала Черноморского флота России.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»
Снимают сериал «Сваты» в 40 километрах от Минска в старинной деревне Дудичи. Актер Федор Добронравов рассказал о том, как проходят съемки.
Армия и оружие
Министр обороны Турции посетил штаб в провинции на границе с Сирией
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар посетил расположенный в граничащей с Сирией провинции Хатай штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
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Поиск заказчика убийства Немцова продлили
Следствие продлило расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова до мая этого года.
Авто
Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России
Специалисты встроили в новую машину Tiggo 8 кнопочный запуск двигателя, а также электрический привод дверей.
Футбол
Тарасов будет прооперирован в Италии
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Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Политика
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".
Политика
Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады
Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Политика
Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Происшествия
Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ
Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двум годам колонии за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией, сообщает в пятницу региональное управление СК.
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Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
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Кино
Маколей Калкин появится в новой «Американской истории ужасов»
39-летний Калкин уже давно не появлялся в крупных проектах, занимаясь своим подкастом и напоминая о себе появлениями на разных интернет-каналах.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
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На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус
На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Культура
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев
Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Энергетика
Цены на нефть упали до минимальных отметок за 13 месяцев
Цена на нефть марки Brent снижалась до $52,64 за баррель, следует из данных Интерконтинентальной биржи. Стоимость марки WTI падала до $48.
Футбол
Джаккерини: Сарри столкнулся с трудностями в «Ювентусе» из-за Роналду
Сарри столкнулся с трудностями, поскольку «Ювентус» строился годами и играл в другой футбол.