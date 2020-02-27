Финансы
КомпанияСбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Вместе с ожиданиями на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по рублю на 2021-й и 2022-й годы. Банк полагает, что в 2021 году курс доллара установится на уровне 64,5 рубля, а в 2022-ом — на отметке в 65 рублей.
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