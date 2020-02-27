Финансы
ГородовойСбербанк понизил прогноз по инфляции в России на 2020 год
На последующий период до конца 2022 года планируют ставку в 6% при уровне инфляции в 4%. Средний курс доллара к концу 2020 года будет 63,8 рубля, отмечается в отчете. Показатель также понижен относительно декабрьских цифр: тогда прогноз был 64,5 рубля за доллар.
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