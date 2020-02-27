Финансы
РБКСбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб. При этом ожидания по курсу на 2021 и 2022 годы чиновники не меняли, они остаются на уровнях 66,1 руб. за доллар и 66,5 руб. за доллар соответственно.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Комментарии
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Экономика
Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
Политика
Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе
На переговорах с российской делегацией в Анкаре Турция призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума.
Шоу-бизнес
Джонни Депп обещал «утопить и сжечь» Эмбер Херд
Джонни Депп сообщил в личной переписке о своем намерении «утопить» и «сжечь» свою экс-возлюбленную, а после — надругаться над ее трупом.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в новом сезоне «Сватов»
Снимают сериал «Сваты» в 40 километрах от Минска в старинной деревне Дудичи. Актер Федор Добронравов рассказал о том, как проходят съемки.
Финансы
Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся выше 73 рублей первый раз с сентября прошлого года.
Хоккей
«Трактор» дома победил «Металлург»
Металлург завершил регулярный сезон на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 65 очков.
Авто
Компания Kia в октябре представит новый логотип
В октябре 2020 года компания Kia представит свой новый логотип.
Политика
Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля.
Энергетика
Нефть опустилась ниже $55 за баррель
Марка начинала сессию на $55,61 за баррель. Апрельские фьючерсы WTI снизились на 77 центов (1,50%), до $50,66 за баррель.
Технологии
Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei
Google попросила у американского правительства разрешение на возобновление сотрудничества с компанией Huawei, которое вынуждена была прекратить из-за санкций введенных США против китайской компании в мае 2019 года.
Общество
ВОЗ обеспокоен динамикой эпидемии нового коронавируса вне Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, ВОЗ обеспокоен стремительным распространением коронавируса в мире.
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны ВСУ
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в подготовке провокационных артобстрелов территории республики.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Происшествия
Экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков
Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Общество
Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве
Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
Космос
РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink
Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Гаджеты
Обновление Android «поломало» смартфоны Xiaomi
На этой неделе европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщает портал.
Общество
Появилась новая схема мошенничества «такси от банка»
Центробанк сообщил СМИ о новом виде мошенничества под названием «такси от банка».
Общество
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса, министерство иностранных дел ИРИ выразило соболезнования в связи с его кончиной.
Здоровье
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.
Происшествия
Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером
24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.
Спорт
Стало известно, когда начнутся слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА
Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) не будут публичными и пройдут не ранее конца апреля 2020 года, сообщается в релизе.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Происшествия
Водолазы приостановили поиски пропавших в Черном море детей
В четверг днем в сочинском поселке Лазаревское из-за шторма водолазам пришлось прекратить поиски пропавших в морской акватории подростков, которых ищут вторые сутки.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.