Финансы
РБКСбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб. При этом ожидания по курсу на 2021 и 2022 годы чиновники не меняли, они остаются на уровнях 66,1 руб. за доллар и 66,5 руб. за доллар соответственно.
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Армия и оружие
Турция уточнила число погибших военных в Идлибе
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Биатлон
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Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
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Армия и оружие
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Стоит отметить, что ИА REGNUM ранее уже сообщало о том, что у троих граждан России, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и были эвакуирован из Японии, был выявлен коронавирус Covid-2019.
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Происшествия
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В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
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Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
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В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
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Армия и оружие
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На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
Общество
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Общество
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 3474
В материковом Китае подтверждено уже более 78 тысяч 400 случаев заражения.
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Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Хоккей
ЦСКА вновь стал обладателем Кубка континента
Разгромная победа московского клуба ЦСКА над «Сочи» (6:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сделала армейцев обладателями Кубка континента.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.