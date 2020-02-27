Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб. При этом ожидания по курсу на 2021 и 2022 годы чиновники не меняли, они остаются на уровнях 66,1 руб. за доллар и 66,5 руб. за доллар соответственно.

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

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