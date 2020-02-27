Финансы
РБКСбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб. При этом ожидания по курсу на 2021 и 2022 годы чиновники не меняли, они остаются на уровнях 66,1 руб. за доллар и 66,5 руб. за доллар соответственно.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Комментарии
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Культура
Регина Тодоренко в новом шоу «Маска» займет место в жюри
В комментарии телеведущая рассказала фанатам, что в этом проекте она займет место в жюри.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Армия и оружие
Военный источник опроверг захват Саракиба боевиками
Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
Биатлон
Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед игрой с «Локомотивом»
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта РФ приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Рейсы в эту страну будут выполнять только авиакомпании «Аврора» и «Аэрофлот».
Религия
Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане
Политика
Путин рассказал, пользуется ли смартфонами
Президент России Владимир Путин признался, что редко пользуется смартфоном и предпочитает специальную связь.
Общество
Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае
Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Происшествия
Водолазы приостановили поиски пропавших в Черном море детей
Музыка
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
В аппарате Минниханова отреагировали на расследование Навального
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов не имеет в собственности частный самолет Falcon 8X, фигурирующий в расследовании оппозиционера Алексея Навального.
Политика
Суд Гааги учел «крымский аргумент» в решении по делу ЮКОСа
В результате спора, длившегося 3,5 года, Апелляционный суд Гааги вынес решение, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма, сообщает РИА Новости.
Футбол
Клаудио Маркизио: «„Ювентус“ заслужил выиграть Лигу чемпионов»
Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио поддержал команду в борьбе за победу в Лиге чемпионов.
Происшествия