Финансы

РБКРБКСбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб. При этом ожидания по курсу на 2021 и 2022 годы чиновники не меняли, они остаются на уровнях 66,1 руб. за доллар и 66,5 руб. за доллар соответственно.
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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

РБК04:36

Сбербанк понизил прогноз по инфляции в РФ на 2020 год

Финмаркет03:15

Сбербанк улучшил прогноз среднегодового курса рубля

БИЗНЕС Online03:56

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Rambler News Service03:39

Сбербанк снизил прогноз по инфляции в 2020 году до 3,7%

Коммерсантъ03:37

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

ПРАЙМ03:17

Сбербанк понизил прогноз по ключевой ставке ЦБ до 5,5%

ТАСС04:12
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