"Сбербанк" улучшил прогноз по росту ВВП России в 2020 году. О новой оценке сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмму видеоконференции опубликовал Кремль.

«Сбербанк» улучшил прогноз по росту ВВП России в 2020 году

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