Экономика

ТАССТАСССбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство. Новый прогноз - минус 4,2-4,5%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
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Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

ТАСС08:40

Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США

Вести.Ru08:59

Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской

ТК Звезда08:48

Сбербанк ожидает снижение ВВП РФ в 2020 году на 4,2-4,5%

News.ru09:01

В Сбербанке изменили прогноз по снижению ВПП. «Ситуация выглядит лучше, чем мы ожидали»

URA.Ru09:31

Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США

Национальная служба новостей08:29

«Июнь складывается лучше наших ожиданий» — Греф о ситуации в экономике

REGNUM08:26
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Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Известия вчера в 15:46
Экономика

Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования

Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно.
Газета.Ru 05:00
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова ответила на обещания актера

Вдова водителя, который погиб в Москве в ДТП с участием пьяного актера Михаила Ефремова, рассказала, какого наказания ждет для виновника произошедшего.
РЕН ТВ 08:00
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Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
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Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
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Армия и оружие

Армия Хафтара объявила о смене стратегии в Ливии

Lenta.ru 06:31
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Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вести.Ru 06:43
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Происшествия

Михаила Ефремова вывели из дома

Актёра Михаила Ефремова, который ранее стал участником ДТП в центре Москвы, вывели из его дома и посадили в служебный автомобиль.
RT на русском 09:25
Гаджеты

Redmi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 6 за $32

Маршрутизатор Redmi AX5 оснащён четырьмя независимыми антеннами усилителя сигнала, которые обеспечивают увеличение покрытия на 50% и усиление сигнала на 4 дБ.
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Политика

Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком.
Известия 08:45
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
Политика

Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

RT на русском 07:25
Авто

Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
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Недвижимость

Падение спроса на жилье в регионах России замедлилось в мае

Падение спроса на жилье в регионах России замедлилось и к концу мая 2020 года составило 13-15%.
ТАСС 08:56
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В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
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Появился трейлер третьей части «Невероятных приключений Билла и Теда»

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Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
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Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Газета.Ru 09:20
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Армия и оружие

ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 07 июня в 02:40
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Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Российская газета 09:22
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
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Армия и оружие

Кедми заявил о новом предназначении секретных подлодок РФ

Бывший сотрудник израильской разведки Яков Кедми рассказал о возможном предназначении новых секретных российских подлодок Белгород и Хабаровск.
Политическая Экспертиза 06:22
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В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре

Плазменные двигатели, наряду с ионными, применяются в качестве маршевых или маневровых на космических аппаратах самого разного назначения.
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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