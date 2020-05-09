Экономика
Плесецкие новостиСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
После выплаты процентов в фонд будет направлен рубль с каждой тысячи, а банк удвоит отчисление. Открыть вклад можно с 8 по 31 мая на 6 месяцев со ставкой 4,7% годовых и минимальной суммой 50 тыс. руб.
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Сбербанк снизил ставки по депозитам. Защитит ли текущая доходность сбережения от будущей инфляции?
Вятка-На-Сети09 мая в 02:39
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Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
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В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ
В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ.
РЕН ТВ 17:14
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Марка Roewe отметила день рождения концептом Marvel-R
Внедрён свежий логотип «R». Компания Roewe отпраздновала 10 мая в Китае «день бренда»: ей исполнилось 14 лет.
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Авто
В России появилось передвижное кафе на базе «буханки»
Первое передвижное кафе создано на базе цельнометаллического фургона УАЗ 3303 российской компанией «Люкс Форм».
NewInform вчера в 06:45
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 900
Ранее сообщалось, что в Приморье за сутки выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:33
Экономика
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Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada в очередной раз
Тарантас Ньюс вчера в 02:19
Экономика
Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых
Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей.
Lenta.ru 11:54
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Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до лета – указ
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
ИА Крыминформ 08:27
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Авто
Новый Toyota Highlander летом появится в России
Новый автомобиль построен на современной модульной платформе TNGA, что позволяет компании Toyota комбинировать различные варианты комплектующих и быстро разрабатывать новые вариации Toyota Highlander.
Car.ru 14:51
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, перед совещанием обратится к нации, об этом сообщает Кремль.
Smolnarod.ru 05:52
Экономика
Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу
ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Общество
Власти Дагестана продлили режим самоизоляции
Режим домашней самоизоляции граждан в Дагестане будет продлен. Об этом вечером 11 мая сообщил глава республики Владимир Васильев.
Махачкалинские известия 14:00
Единоборства
На UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом
На турнире UFC 249 состоялся долгожданный поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, в пятом раунде техническим нокаутом победил Гатжи.
МонаВиста 08:44
Футбол
Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня
Руководство испанской Ла Лиги сообщило клубам, участвующим в чемпионате, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлён 12 июня, сообщает AS.
Чемпионат вчера в 18:31
Политика
США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 15:03
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Власти Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений
В понедельник, 11-го мая, региональный штаб по коронавирусу Ростовской области опроверг информацию, активно распространяемую в социальных сетях и мессенджерах о том, что якобы с 12-го мая в донском регионе перестают действовать ограничительные мероприятия и режим самоизоляции.
Ugpressa.ru 14:54
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM 14:17
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Футбол
Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны» и вернуть Гвардиолу
Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Барселоны» в 2008 голу, когда Лапорта был президентом.
Metaratings 16:38
Единоборства
Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи
РИА Новости 16:16