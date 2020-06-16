Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.

с чего всё началось

Клиенты некоторых российских банков пожаловались на трудности с использованием системы быстрых платежей (СБП). Она выдает ошибку при переводе денег на счет в Сбербанке, пишет РБК. С такой проблемой столкнулись клиенты Альфа-банка, Газпромбанка, Абсолют Банка, «Ак Барса» и ВТБ.

Банки пожаловались на проблемы с переводами в Сбербанк через СБП

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