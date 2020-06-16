Общество
КомпанияБанки пожаловались на проблемы с переводами в Сбербанк через СБП
Клиенты некоторых российских банков пожаловались на трудности с использованием системы быстрых платежей (СБП). Она выдает ошибку при переводе денег на счет в Сбербанке, пишет РБК. С такой проблемой столкнулись клиенты Альфа-банка, Газпромбанка, Абсолют Банка, «Ак Барса» и ВТБ.
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с чего всё началось
Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.РБКвчера в 23:00
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Общество
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В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Политика
Грузинский телеканал «раскрыл» покушение на своего сотрудника
Выходец из Ингушетии Васамбег Боков, арестованный на днях грузинскими спецслужбами, прибыл в Грузию для расправы с журналистом Георгием Габунией, сообщил генеральный директор телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия на пресс-конференции, 15 июня передает "Коммерсантъ".
ИА Красная Весна 01:22
Политика
Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства
Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» собирает в Верховной раде подписи за отставку правительства и не станет поддерживать новую программу деятельности кабмина.
Известия 17:51
Наука
Новая техника прослушивания была разработана
Evo-rus.com 14 июня в 02:49
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Политика
В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к закону.
РИА Новости 19:09
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru 13:17
Транспорт
В Москве ограничат движение для репетиции Парада Победы
Московский Комсомолец 10:38
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
Общество
На Камчатке еще три человека умерли от коронавируса
Три человека умерли на Камчатке за сутки от коронавирусной инфекции, общее число смертей достигло 37, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на министра здравоохранения края Елену Сорокину.
Камчатка-Информ 19:18
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru 15:05
Шоу-бизнес
Телеведущий Корчевников тайно женился и уже развёлся
Борис Корчевников – ведущий телевизионной программы «Судьба человека» - тайно женился на актрисе Сесиль Свердловой, но уже успел развестись.
Свободная Пресса 14:50
Футбол
Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году
Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
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Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Культура
Первые главы новой книги Роулинг начали публиковать на русском языке
Главы из новой книги Джоан Роулинг «Икабог» начали публиковать на русском языке.
Вечерняя Москва 13:07
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32