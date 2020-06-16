Общество

КомпанияКомпанияБанки пожаловались на проблемы с переводами в Сбербанк через СБП

Клиенты некоторых российских банков пожаловались на трудности с использованием системы быстрых платежей (СБП). Она выдает ошибку при переводе денег на счет в Сбербанке, пишет РБК. С такой проблемой столкнулись клиенты Альфа-банка, Газпромбанка, Абсолют Банка, «Ак Барса» и ВТБ.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

Банки.ру03:23

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Forbes05:27

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

Ведомости05:08

Сбербанк может упросить доступ к СБП в своем мобильном приложении

ТАСС07:03

Клиенты ряда российских банков пожаловались на проблемы с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы01:32

РБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

Коммерсантъ00:51

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости 06:40
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Общество

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Политика

Грузинский телеканал «раскрыл» покушение на своего сотрудника

Выходец из Ингушетии Васамбег Боков, арестованный на днях грузинскими спецслужбами, прибыл в Грузию для расправы с журналистом Георгием Габунией, сообщил генеральный директор телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия на пресс-конференции, 15 июня передает "Коммерсантъ".
ИА Красная Весна 01:22
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Политика

Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» собирает в Верховной раде подписи за отставку правительства и не станет поддерживать новую программу деятельности кабмина.
Известия 17:51
Здоровье

Врач рассказал, как вода поможет бросить курить

Мойка78 19:38
Наука

Новая техника прослушивания была разработана

Evo-rus.com 14 июня в 02:49
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Политика

В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство

"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к закону.
РИА Новости 19:09
Футбол

«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

РИА Новости 16:27
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн

Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru 13:17
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Транспорт

В Москве ограничат движение для репетиции Парада Победы

Московский Комсомолец 10:38
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
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Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

МИР 24 02:13
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

РИА Новости 05:36
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

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Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
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Общество

«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
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Общество

На Камчатке еще три человека умерли от коронавируса

Три человека умерли на Камчатке за сутки от коронавирусной инфекции, общее число смертей достигло 37, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на министра здравоохранения края Елену Сорокину.
Камчатка-Информ 19:18
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru 15:05
Шоу-бизнес

Телеведущий Корчевников тайно женился и уже развёлся

Борис Корчевников – ведущий телевизионной программы «Судьба человека» - тайно женился на актрисе Сесиль Свердловой, но уже успел развестись.
Свободная Пресса 14:50
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Футбол

Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году

Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
Газета.Ru 19:40
Общество

Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Культура

Первые главы новой книги Роулинг начали публиковать на русском языке

Главы из новой книги Джоан Роулинг «Икабог» начали публиковать на русском языке.
Вечерняя Москва 13:07
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
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