Общество

КомпанияКомпанияВ онлайн-приложении Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка столкнулись со сбоем в онлайн–приложении. Часть из них не может войти в приложение, у других не работают переводы и платежи. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу сайтов, первые сообщения о неполадках зафиксированы в 9:23 по московскому времени.
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Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов

Коммерсантъ06:32

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя

ПРАЙМ05:49

Сбербанк сообщил об устранении сбоев в работе своих интернет-сервисов

REGNUM05:54

Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении

Life.ru04:56

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Ведомости04:47

Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов

ТАСС05:40

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

РБК04:27
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

REGNUM 08:37
Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
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Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели вчера в 07:26
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Политика

Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается

"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
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Политика

Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля

Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Общество

Глава Минпросвещения заявил о планах провести очные выпускные

РБК 09:01
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Хоккей

«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым

«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online 06:55
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Общество

В Подмосковье могут открыть торговые центры

Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:50
Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
9
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Гаджеты

В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT

В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Общество

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
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Происшествия

В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста

Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
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Армия и оружие

Генштаб ВС России назвал провокацией учения НАТО в Баренцевом море

Генштаб Вооруженных сил России назвал провокацией учения стран НАТО в Баренцевом море накануне празднования 75-летия Победы во Второй Мировой войне.
Газета.Ru 08:14
Происшествия

В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана

Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.
REGNUM 09:12
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Общество

Илон Маск ответил на поздравления Рогозина по-русски

После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает Военное обозрение.
Южный Федеральный 03:19
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Религия

Ушел из жизни митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

ГТРК Чувашия 03:47
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Гаджеты

ZTE представила смартфон ZTE Axon 11 SE

Компания ZTE официально представила смартфон Axon 11 SE, который стал самым дешёвым 5G-устройством в ассортименте компании.
ITZine.ru 07:44
Здоровье

Ивановская область готовится к пику заболеваемости коронавирусом

На сегодняшний день, 30 мая 2020 года, в Ивановской области число заболевших достигло уже 1900 человек.
SMINEWS в Иванове 30 мая в 06:26
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Общество

Транзит через газопровод «Ямал — Европа» возобновился

После четырехдневной остановки прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вновь возобновилась.
Экономика сегодня 02:24
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Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:07
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