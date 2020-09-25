Акционеры Сбербанка приняли решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 млрд рублей из расчета 18,7 рубля за одну бумагу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. Держатели акций Сбербанка получат дивиденды до 5 октября.

С чего всё началось Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения кредитной организации. Ведомости вчера в 05:38