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Сбербанк утвердил выплату дивидендов за 2019 год на 422,38 млрд рублей

Акционеры Сбербанка приняли решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 млрд рублей из расчета 18,7 рубля за одну бумагу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. Держатели акций Сбербанка получат дивиденды до 5 октября.В источнике
С чего всё началось
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения
 кредитной организации.
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