Экономика
КоммерсантъСбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). В итоге доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
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Здоровье
На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп
Власти страны уничтожили почти 39 тысяч зараженных кур. На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп.
Piter.tv 03:12
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Политика
Названы готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации
Врачи диагностировали у Кондулайнен подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Woman.ru 02:33
Футбол
Бывший и нынешний клубы Луческу поздравили его с юбилеем
Украина.ру 03:35
Игры
Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft
Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.
CyberSport.ru вчера в 10:45
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов
Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов в среду, 29 июля. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:08
Общество
ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса
Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны коронавируса COVID-19 не будет.
Газета.Ru вчера в 14:17
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 17:19
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Авто
Джеймс Ки: McLaren привезёт новинки в Сильверстоун
Во время Гран При Великобритании на MCL35 появятся некоторые новинки, которые мы планируем протестировать в ближайший уик-энд.
F1news.ru 27 июля в 12:40
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
RT на русском вчера в 14:44
Здоровье
Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы
Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
Обозреватель Врн вчера в 13:12
Общество
В Крыму за сутки выявили 24 носителя коронавируса
Симферополь, 29 июля 2020, 10:40 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» написал 29 июля глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:40
Футбол
Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов
Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру вчера в 07:27
Культура
В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
Эхо Москвы 02:17
Кино
Национальная молодежная кинопремия приглашает липчан к участию
С 23 июля по 15 сентября 2020 года пройдет первый этап Национальной молодежной кинопремии, в ходе которого молодые режиссёры могут подать заявку и загрузить свою работу на конкурс.
Липецкое время вчера в 10:52
Экономика
Треть бюджета-2019 Саратовская область получила из федерального центра
Около трети всех доходов Саратовской области в 2019 году были получены из федерального бюджета и бюджета Москвы, сообщается в пояснительной записке к закону об исполнении бюджета прошлого года, внесенному в облдуму.
FreeNews-Volga вчера в 05:58
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05