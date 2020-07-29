Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). В итоге доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
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Сбербанк станет контролирующим акционером Rambler Group

Московский Комсомолец03:23

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ru02:35

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАСС02:19

Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Коммерсантъ02:13

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК02:54

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
Здоровье

На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп

Власти страны уничтожили почти 39 тысяч зараженных кур. На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп.
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
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Политика

Названы готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Шоу-бизнес

Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации

Врачи диагностировали у Кондулайнен подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Woman.ru 02:33
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Футбол

Бывший и нынешний клубы Луческу поздравили его с юбилеем

Украина.ру 03:35
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Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft

Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.
CyberSport.ru вчера в 10:45
Общество

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
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Финансы

Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов

Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов в среду, 29 июля. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:08
Общество

ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны коронавируса COVID-19 не будет.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
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Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 17:19
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Общество

Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
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Авто

Джеймс Ки: McLaren привезёт новинки в Сильверстоун

Во время Гран При Великобритании на MCL35 появятся некоторые новинки, которые мы планируем протестировать в ближайший уик-энд.
F1news.ru 27 июля в 12:40
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
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Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

RT на русском вчера в 14:44
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Наука

Прадед коронавируса появился на Земле 70 лет назад

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Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы

Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
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Общество

В Крыму за сутки выявили 24 носителя коронавируса

Симферополь, 29 июля 2020, 10:40 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» написал 29 июля глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:40
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Футбол

Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов

Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
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Культура

В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»

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Кино

Национальная молодежная кинопремия приглашает липчан к участию

С 23 июля по 15 сентября 2020 года пройдет первый этап Национальной молодежной кинопремии, в ходе которого молодые режиссёры могут подать заявку и загрузить свою работу на конкурс.
Липецкое время вчера в 10:52
Экономика

Треть бюджета-2019 Саратовская область получила из федерального центра

Около трети всех доходов Саратовской области в 2019 году были получены из федерального бюджета и бюджета Москвы, сообщается в пояснительной записке к закону об исполнении бюджета прошлого года, внесенному в облдуму.
FreeNews-Volga вчера в 05:58
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Политика

Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

Коммерсантъ 03:05
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