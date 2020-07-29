Экономика
КоммерсантъСбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). В итоге доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
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