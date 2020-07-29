Экономика
КоммерсантъСбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). В итоге доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
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Как сообщает Sport Bild, мюнхенский клуб продаст 29-летнего хавбека, если за игрока предложат не менее 30 миллионов евро.
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МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
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Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
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Газета.Ru вчера в 18:13
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В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
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Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу 3 млн рублей
Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу на канале ТНТ 3 млн рублей. Премьера «Ты как я» состоится в сентябре.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
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