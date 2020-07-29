Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). В итоге доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
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Сбербанк станет контролирующим акционером Rambler Group

ПРАЙМ02:28

Сбербанк объявил о дополнительных инвестициях в Rambler Group

Rambler News Service02:52

Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ru02:35

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК02:54

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Коммерсантъ02:13

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
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Футбол

Президент «Атлетико»: по логике мы должны выиграть Лигу чемпионов

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о предстоящей встрече команды с «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Лиги чемпионов, которая пройдёт в Лиссабоне 13 августа.
Чемпионат 02:32
Общество

Россияне с детьми от 16 до 18 лет получат выплату в 10 тысяч рублей

Денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет получат российские семьи.
Экономика сегодня вчера в 07:17
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Общество

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года.
Российская газета 02:27
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
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Экономика

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

Интерфакс вчера в 06:29
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Общество

S7 Airlines возобновит полеты в Турцию с 10 августа

Авиакомпания S7 Airlines в среду, 29 июля, сообщила, что возобновляет полеты в Турцию с 10 августа.
Известия 03:01
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Армия и оружие

Размещать F-35 вблизи Калининградской области побоялась Польша

Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь.
Военное дело вчера в 02:28
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Футбол

«Бавария» продаст Алькантару за 30 миллионов евро

Как сообщает Sport Bild, мюнхенский клуб продаст 29-летнего хавбека, если за игрока предложат не менее 30 миллионов евро.
Матч ТВ 03:04
Политика

Названы готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов в августе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:11
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru вчера в 06:36
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Общество

«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
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Здоровье

Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании

Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Армия и оружие

Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения

В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 27 июля в 02:29
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Политика

Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

Коммерсантъ 03:05
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Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Общество

Жена сына Чайки пожаловалась на угрозы со стороны мужа из-за развода

Марина Чайка, жена сына экс-генпрокурора РФ Артема Чайки заявила, что не может получить от него развод.
Компания вчера в 13:11
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Общество

Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК вчера в 17:38
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
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Футбол

«Динамо» не заинтересовано в подписании контракта с Глушаковым

Московское "Динамо" не заинтересовано в подписании контракта с полузащитником грозненского "Ахмата" Денисом Глушаковым.
Газета.Ru 27 июля в 09:19
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу 3 млн рублей

Дмитрий Шепелев получит за новое семейное шоу на канале ТНТ 3 млн рублей. Премьера «Ты как я» состоится в сентябре.
Дни24 02:08
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Здоровье

Врач предупредил россиян об опасных последствиях герпеса

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, чем может быть опасен вирус герпеса, который присутствует у 90-95% людей во всем мире.
Gazeta.SPb 01:03
Наука

Ученые обнаружили, что коронавирусом заражались еще в 2012 году

Американские ученые опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году.
ФедералПресс вчера в 22:53
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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