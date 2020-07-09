Всего за первую половину текущего года доходы банка от комиссий за переводы составили 31 млрд руб. Для сравнения: во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил комиссионный доход на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, а во втором квартале 2018-го годовой прирост составил 20,6%.

с чего всё началось

Показатель превысил объем дохода за учетный период прошлого года на 52,5%, сообщает РБК. Повышение доходности комиссий Сбербанка происходит на фоне пандемии коронавирусной инфекции и введения новых правил оплаты денежных переводов. С начала года физлица стали активнее пользоваться переводом средств.

Сбербанк увеличил свои доходы от комиссий за переводы в полтора раза

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