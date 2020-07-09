Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСбербанк увеличил свои доходы от комиссий за переводы в полтора раза

Показатель превысил объем дохода за учетный период прошлого года на 52,5%, сообщает РБК. Повышение доходности комиссий Сбербанка происходит на фоне пандемии коронавирусной инфекции и введения новых правил оплаты денежных переводов. С начала года физлица стали активнее пользоваться переводом средств.
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с чего всё началось

Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы

Всего за первую половину текущего года доходы банка от комиссий за переводы составили 31 млрд руб. Для сравнения: во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил комиссионный доход на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, а во втором квартале 2018-го годовой прирост составил 20,6%.
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Подсчитаны расходы на нацпроекты России

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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
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Происшествия

В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

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Газета.Ru вчера в 13:30
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Футбол

Станция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
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В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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Общество

В Петербурге поднятый над школой радужный флаг назвали диверсией

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Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений.
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В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
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Происшествия

В Москве в Гагаринском тоннеле столкнулись шесть автомобилей

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле столкнулось шесть автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО 10:13
Политика

Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии

Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
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Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
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Фургал в суде назвал себя бывшим хабаровским губернатором

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Far Cry 6 появился в PS Store с Джанкарло Эспозито на обложке

Стало известно, что в гонконгском PlayStation Store появился Far Cry 6, на обложке которого изображен актер Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Мандалорец".
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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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