Экономика
Экономика сегодняСбербанк увеличил свои доходы от комиссий за переводы в полтора раза
Показатель превысил объем дохода за учетный период прошлого года на 52,5%, сообщает РБК. Повышение доходности комиссий Сбербанка происходит на фоне пандемии коронавирусной инфекции и введения новых правил оплаты денежных переводов. С начала года физлица стали активнее пользоваться переводом средств.
Читать в источнике
Оценить96
с чего всё началось
Всего за первую половину текущего года доходы банка от комиссий за переводы составили 31 млрд руб. Для сравнения: во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил комиссионный доход на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, а во втором квартале 2018-го годовой прирост составил 20,6%.РБК08 июля в 22:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк во втором квартале заработал на комиссии на 50% больше, чем годом ранее
Собеседниквчера в 02:53
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Экономика
Подсчитаны расходы на нацпроекты России
Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за шесть месяцев составили 35,1 процента от плана.
Lenta.ru 09:00
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra вчера в 13:33
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
RT на русском 10:20
Политика
Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений
Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре Минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:38
Футбол
«Карпаты» исключены из УПЛ из-за двух неявок на матчи
В обоих матчах сопернику «Карпат» была присуждена победа со счётом 3:0. В оставшихся играх чемпионата, которые должен был провести львовский клуб, командам-соперницам так же будут присуждены технические победы.
Metaratings вчера в 05:44
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Происшествия
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников
Российская газета 03:14
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
В Кремле не подтвердили достоверность «разговора Путина и Порошенко»
Факт разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко, якобы состоявшегося 30 апреля 2015 года, не могут подтвердить в Кремле, 10 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 08:28
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.
CT news 07:56
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году было утеряно вооружение, закупленное для грузинской армии, его стоимость исчислялась в миллионах долларов.
РИА Новости 10:16
Футбол
Станция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»
Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 09:26
Здоровье
Казанский врач показал фото необычного проявления коронавируса
Татар-информ 07:50
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
В Петербурге поднятый над школой радужный флаг назвали диверсией
В Колпинском районе Северной столицы на фасаде школы №511 рядом с российским флагом проходящая мимо девочка заметила радужный.
Gazeta.SPb 09:29
Технологии
В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру
Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений.
РБК 09:15
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия
В Москве в Гагаринском тоннеле столкнулись шесть автомобилей
На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле столкнулось шесть автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО 10:13
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
РИА Новости 07:44
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Футбол
«Рубин» и «Ростов» претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Польши
В минувшем сезоне чемпионата Польши Гюткьер принял участие в 31 поединке, записав на свой счет 21 гол.
Евро-футбол.ру 06:22
Культура
Far Cry 6 появился в PS Store с Джанкарло Эспозито на обложке
Стало известно, что в гонконгском PlayStation Store появился Far Cry 6, на обложке которого изображен актер Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Мандалорец".
Vprognoze.ru 08:15
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04