Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
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В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
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Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
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Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
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Кремль объяснил отставку 11 региональных министров здравоохранения
Отставки министров в регионах являются свидетельством кадровой ротации, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Искусственный интеллект научился выявлять критерии крепких отношений
В Западном университете Лондона команда учёных провела уникальное исследование, позволяющее выявить, насколько хорошими будут отношения человека с конкретным партнёром.
Цензуры.Нет вчера в 11:48
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Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
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«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» Шатова
RT на русском 10:32
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АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
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Политика
Путин наградит чиновников и артистов за голосование по поправкам
РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что в Кремле готовят список тех, кто будет награжден за участие в голосовании по поправкам к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 02:39
Политика
Шойгу наградил главу Минобороны Сербии
Министр обороны России Сергей Шойгу наградил главу Минобороны Сербии Александра Вулина медалью за организацию военного парада, посвящённого 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 10:59
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Нурмагомедов проведет бой с канадцем Сен-Пьером в апреле
Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле.
РЕН ТВ 08:00
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Средневековый трактат может помочь в создании антибиотиков
Ученые обнаружили, что мазь для глаз, рецепт которой содержится в средневековой медицинской книге Bald’s Leechbook, эффективна против различных бактерий.
Дилетант 10:32
Общество
В Турции могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничительные меры могут ввести в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах страны, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
РИА Новости 11:02
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Выставка «Абрау-дюрсо» открылась в Музее декоративного искусства
Посетители смогут узнать факты из истории легендарного винного дома.
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Здоровье
В Ростовской области выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 136 человек.
161.ru 03:52
Общество
В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре
На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
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Сергей Когогин устроил на трассе тест-драйв нового тягача
Гендиректор набережночелнинского автогиганта Сергей Когогин проехал за рулем магистрального тягача «КАМАЗ-54901» по участку трассы «М7» и протестировал модель в условиях, близких к реальной эксплуатации.
Kazanfirst.ru вчера в 04:29
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Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru 09:19
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
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Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
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