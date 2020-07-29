Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк получит контроль в Rambler Group

Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
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Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Коммерсантъ06:18

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК02:54

Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ru02:35

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАСС02:19

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк станет контролирующим акционером Rambler Group

Московский Комсомолец03:23
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:18, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.
RT на русском 07:38
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Футбол

Агент: Миранчук может уйти бесплатно, если в «Локомотиве» работают идиоты

Футбольный агент Владимир Абрамов ответил на вопрос, может ли полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук уйти из клуба бесплатно по окончании контракта в июне 2021 года.
RT на русском 12:35
Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
РБК 13:31
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Кино

Российский продюсер впервые получил премию «Эмми»

Владельца продюсерской компании «Блиц Фильм» Сергея Саркисова наградили «дневной версией» престижной премией «Эмми» за заслуги в создании документальной ленты «Ненависть среди нас».
Росбалт вчера в 11:52
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Алла Пугачева поздравила Игоря Крутого с днем рождения

Сегодня Игорь Крутой празднует свое 66-летие. Алла Пугачева тепло поздравила коллегу в своем микроблоге в Instagram.
Вокруг ТВ 10:06
Политика

Дестабилизация Лукашенко или транзит? Кого задержали в Белоруссии

В Минске и на юге Белоруссии задержаны 33 человека из, предположительно, более чем двухсот военных, граждан России, которые, по версии белорусской стороны, должны были "дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании".
АПН 11:10
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

Лукашенко пришёл на совещание с перебинтованной рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришёл на экстренное совещание Совета безопасности страны с бинтом на руке.
News.ru 13:01
Финансы

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком.
ТАСС 14:05
Политика

Генерал-майор ФСБ оценил поимку в Белоруссии россиян из ЧВК Вагнера

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов оценил поимку силовиками Белоруссии 33 россиян, которых называют членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 13:06
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
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Футбол

«Рубин» объявил о переходе Олега Шатова

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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
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Здоровье

В Мурманской области жителей проверят на иммунитет к коронавирусу

В Мурманской области начинается исследование на иммунитет к коронавирусу среди северян.
Северпост 12:36
Общество

Масочный режим ужесточили в Чечне из-за роста заражений коронавирусом

Власти Чечни ужесточили масочный режим и усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах из-за всплеска заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 13:09
Энергетика

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
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Общество

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

Петренко добавила, что недавно созданный судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам".
Интерфакс 10:13
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Энергетика

В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
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Общество

Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Политика

Украина пожаловалась в ООН на парад ВМФ России в Севастополе

Украина направила жалобу генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу из-за проведения военно-морского парада ко дню ВМФ России в Севастополе.
Известия 01:49
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Футбол

«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Киберспорт

Канал Братишкина на Twitch разблокировали. Бан продлился сутки

Канал стримера Владимира «Bratishkinoff» Братишкина на Twitch разблокировали. Блокировка продлилась чуть дольше суток.
Cyber.sports.ru 13:20
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны.
Военное дело 01:46
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