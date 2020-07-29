Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

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Сбербанк получит контроль в Rambler Group

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РБК02:54

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Вести.Ru10:02

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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Известия 06:19
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

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Происшествия

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Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Наиболее распространенный способ мошенничества на дорогах — с помощью детей, сообщается в статье.
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США расширили санкции против Сирии

США расширили санкции против Сирии, внеся в список четырех человек, в том числе сына сирийского президента Башара Асада, а также десять компаний, сообщил американский минфин.
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В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12

Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
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Армия и оружие

Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию

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Происшествия

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При строительстве трассы Формулы E в Берлине погиб человек

В среду при строительстве трассы Формулы E на бывшем аэродроме Темпельхоф в Берлине в результате несчастного случая погиб человек.
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Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
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Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
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На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

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