Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Общество
Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса
Иматдинов призвал не рассчитывать на то, что рост числа переболевших коронавирусной инфекцией приведет к формированию коллективного иммунитета, вследствие чего вакцина не понадобится.
Московский Комсомолец 06:07
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
РИА Новости 10:44
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге
Наиболее распространенный способ мошенничества на дорогах — с помощью детей, сообщается в статье.
РИА Новости 10:09
Политика
США расширили санкции против Сирии
США расширили санкции против Сирии, внеся в список четырех человек, в том числе сына сирийского президента Башара Асада, а также десять компаний, сообщил американский минфин.
РИА Новости 11:06
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12
Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
Megaobzor.com 03:23
Армия и оружие
Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию
Соединённые Штаты выведут из Германии 11,9 тыс. военных, часть из них направят в Италию и Бельгию, сообщили в Пентагоне.
RT на русском 09:28
Футбол
Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина
Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Происшествия
Опубликована переписка сестер Хачатурян о домогательствах отца
Московский Комсомолец 10:04
Происшествия
При строительстве трассы Формулы E в Берлине погиб человек
В среду при строительстве трассы Формулы E на бывшем аэродроме Темпельхоф в Берлине в результате несчастного случая погиб человек.
Autosport.com.ru 10:58
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Футбол
«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» Шатова
RT на русском 10:32
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Футбол
Куарежма ушел из турецкого клуба «Касымпаша»
Турецкий футбольный клуб «Касымпаша» объявил о завершении сотрудничества с португальским полузащитником Рикарду Куарежмой.
Матч ТВ 10:47
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты
В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН 06:02
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41