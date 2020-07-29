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BFM.ru
BFM.ru

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.В источнике
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Вести.Ru

Новости на «России 24». Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 миллиарда рублей

Вести.Ruвчера в 10:02
Коммерсантъ

Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Коммерсантъвчера в 06:18
Интерфакс

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфаксвчера в 02:13
Газета.Ru

Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ruвчера в 02:35
ТАСС

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАССвчера в 02:19
РБК

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБКвчера в 02:54
Банки.ру

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.рувчера в 02:07

Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАССвчера в 16:03
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Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.
Известия22:27
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото

Недавно в Сети появился самый первый живой снимок складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Как сообщает ToDay News Ufa, на фотографии показали мобильное устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал значительно больше, если сравнивать смартфон с предшественником.
ToDay News Ufa17:55
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Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известиявчера в 09:18
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