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Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.В источнике
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Новости на «России 24». Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 миллиарда рублей
Вести.Ruвчера в 10:02