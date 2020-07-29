Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Новости на «России 24». Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 миллиарда рублей

Вести.Ru10:02

Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Коммерсантъ06:18

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07

Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ru02:35

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАСС02:19

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК02:54
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:02, Ашберн
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Послов Украины и России вызовут в МИД Белорусии из-за «боевиков ЧВК»

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РИА Новости 12:31
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Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
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Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян назвала очередной дезинформацией заявление азербайджанской стороны о сбитом на границе армянском беспилотнике.
РИА Новости 12:49
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Политика

Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
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Авто

Установку подержанных автозапчастей могут запретить в РФ

В России могут запретить установку бывших в употреблении автозапчастей - глушителей, компонентов тормозной системы, подушек безопасности и прочих деталей.
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Происшествия

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Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Шоу-бизнес

Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской

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Происшествия

Осужденному экс-главе Коми Гайзеру предъявили новые обвинения

Евразия Daily вчера в 20:51
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Политика

Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина

Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
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По Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ливня с грозами

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В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
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Нурмагомедов заявил, что в апреле 2021 года проведет бой с Сен-Пьером

Позднее глава UFC Дэйна Уайт отметил, что Нурмагомедов следом может провести поединок с Сен-Пьером, и этот бой может стать заключительным в карьере россиянина.
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СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
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В Воронеже экс-борца с коррупцией осудили за мошенничество

РИА Новости 11:22
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CNN: Россия готовится раньше всех утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы

CNN пишет о российской вакцине от коронавируса.
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Путин призвал не допустить повторных ограничений из-за коронавируса

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Депутат Государственной думы Александр Василенко направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ по поводу работы арбитров на матчах «Спартака» в РПЛ.
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