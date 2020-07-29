Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Футбол
Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн
Как сообщает источник, в соглашении будет прописана сумма отступных в размере 30 млн евро.
Vprognoze.ru 02:45
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
Кино
The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»
Отмечается, что в фильме супергероине уделят второстепенную роль.
Evo-rus.com 09:27
Футбол
ФК «Краснодар» официально объявил о переходе Смольникова
Российская газета 12:12
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Здоровье
Савинова напомнила оренбуржцам о живучести коронавируса в любую погоду
Министр подчеркнула, что жаркая погода не влияет на живучесть вируса. COVID-19 комфортно себя чувствует и в тепле, и в холоде.
АиФ Оренбург 11:00
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Происшествия
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима за хищение 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:31
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Ведомости вчера в 10:49
Общество
Всех кандидатов в президенты Белоруссии вызвали в ЦИК
Всех кандидатов в президенты Белоруссии вызвали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Lenta.ru 12:33
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»
Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
Lenta.ru 06:50
Футбол
Кокорин, вероятнее всего, подпишет контракт с «Сочи»
Московский «Локомотив» принял решение отказаться от идеи приобретения нападающего «Зенита» Александра Кокорина, контракт которого с клубом истекает 31 июля, не по финансовым причинам, а по «футбольно-политическим».
BetOn 10:15
Здоровье
Роспотребнадзор Татарстана не ожидает второй волны коронавируса
Татарстану удастся избежать второй волны новой коронавирусной инфекции Covid-19 из-за высокого объема тестирования.
Республика Татарстан 05:36
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru 08:11
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Авто
Mercedes S-class 2021 получит пневмо-подвеску E-Active Body Control
Одним из наиболее значительных изменений, которые получит представительский седан Mercedes-Benz S-Class 2021 модельного года, будет E-Active Body Control.
CarsWeek.ru 08:52
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
Алёна впервые призналась, что они с Малакеевым очень хотели завести ребёнка, но она пережила три неудачные беременности.
Bimru.ru 05:47
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок
Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
Общество
«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул
На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
РБК вчера в 13:02
Футбол
«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано
Московский "Локомотив" уже согласовал переход 24-летнего форварда в стан "железнодорожников".
Вести.Ru 10:39
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52