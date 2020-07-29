Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Версия: Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Судан
Россияне, задержанные минувшей ночью в среду, 29 июля, в санатории под Минском, могли воспользоваться этим городом, как транзитной точкой.
Комсомольская правда 11:10
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Общество
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Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы
По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
Происшествия
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Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Общество
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться с 15 августа
Российская вакцина от коронавируса, которая уже прошла клинические испытания в университете им. Сеченова и больнице им. Бурденко, сейчас находится на экспертизе в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».
СОРОКА 06:36
Путешествия
Уральцы рассказали, сколько потратили на отдых в Сочи
Екатеринбург Онлайн 08:57
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
Общество
В СК создали подразделение по расследованию экологических преступлений
В Следственном комитете России создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.
РЕН ТВ 10:10
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Шатова и Смольникова
НовостиВолгограда.ру 08:13
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Происшествия
В Брянске организаторы онлайн-казино заработали 63 млрд рублей
В результате незаконной игорной деятельности организованной группы с октября 2014 года по май 2019 года злоумышленники получили доход на сумму свыше 63 миллиардов рублей.
БрянскToday 09:00
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»
Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
Lenta.ru 06:50
Общество
Половина россиян отказалась верить в высадку американцев на Луну
Почти половина россиян не верит в то, что американские астронавты в 1969-1972 годах совершили шесть высадок на Луну, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
РБК 11:40
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Происшествия
При строительстве трассы Формулы E в Берлине погиб человек
В среду при строительстве трассы Формулы E на бывшем аэродроме Темпельхоф в Берлине в результате несчастного случая погиб человек.
Autosport.com.ru 10:58
Здоровье
В Петербурге увеличат резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19
Власти Петербурга увеличат резерв специализированных коек для пациентов с COVID-19 на случай второй волны этой болезни осенью, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 11:25
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 02:49
Интернет
«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»
Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
Космос
На сделанном NASA снимке Солнца замечен странный объект
Актуальные Новости вчера в 12:01
Общество
В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия
Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета.
Интерфакс 11:40