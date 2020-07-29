Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Новости на «России 24». Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 миллиарда рублей

Вести.Ru10:02

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Газета.Ru02:35

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Сбербанк получит контроль в Rambler Group

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ТАСС02:19

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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Экономика

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Уральцы рассказали, сколько потратили на отдых в Сочи

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В СК создали подразделение по расследованию экологических преступлений

В Следственном комитете России создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

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РИА Новости 10:47
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Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

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Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
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РИА Новости 05:00
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Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Брянске организаторы онлайн-казино заработали 63 млрд рублей

В результате незаконной игорной деятельности организованной группы с октября 2014 года по май 2019 года злоумышленники получили доход на сумму свыше 63 миллиардов рублей.
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Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
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Половина россиян отказалась верить в высадку американцев на Луну

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Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
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При строительстве трассы Формулы E в Берлине погиб человек

В среду при строительстве трассы Формулы E на бывшем аэродроме Темпельхоф в Берлине в результате несчастного случая погиб человек.
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90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
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На сделанном NASA снимке Солнца замечен странный объект

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В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

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