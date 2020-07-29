Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАСС02:19

Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Коммерсантъ06:18

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК02:54

Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ru02:35

Новости на «России 24». Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 миллиарда рублей

Вести.Ru10:02

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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Политика

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
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Политика

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн 08:17
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

СМИ сообщили о задержании в Белоруссии бывшего политтехнолога Собчак

В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщил телеканал ОНТ, передает TUT.BY.
РБК 14:17
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Путешествия

В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции

Выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж, представитель АТОР заявила, что спрос на турецкие курорты резко вырос, в связи с чем рост цен может продолжиться.
РБК 10:47
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Общество

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

Петренко добавила, что недавно созданный судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам".
Интерфакс 10:13
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Авто

Kia представила новый Carnival, который появится в России

Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
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Происшествия

Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов

Общая сумма вознаграждения составила почти 10 миллионов рублей.
Российская газета 11:46
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru вчера в 06:36
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Армия и оружие

Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии

Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер 13:16
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Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

ТАСС 10:37
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Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Белоруссии собирает на срочную встречу кандидатов в президенты страны.
Газета.Ru 14:18
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Происшествия

Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.
Lenta.ru 13:39
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Политика

Минфин США расширил санкции против Сирии

Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций.
Известия 11:32
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Шоу-бизнес

Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова

Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Общество

Ульяновские депутаты подрались во время заседания

Заседания законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.
РИА Новости 14:17
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Политика

Лукашенко пришёл на совещание с перебинтованной рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришёл на экстренное совещание Совета безопасности страны с бинтом на руке.
News.ru 13:01
Общество

Масочный режим ужесточили в Чечне из-за роста заражений коронавирусом

Власти Чечни ужесточили масочный режим и усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах из-за всплеска заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 13:09
Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
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Игры

Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers

Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
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Экономика

Spotify завершил II квартал с чистым убытком и выручкой хуже прогнозов

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA по итогам второго квартала отчитался о чистом убытке и выручке, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, однако число активных пользователей и платных подписчиков выросло больше прогнозов.
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
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Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Футбол

ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова на два года

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Кино

Вместо критиков: появился первый отзыв о «Доводе» Кристофера Нолана

Часть первых зрителей ранее были заняты производством «Довода» и занимались фильмом на стадии постпродакшна.
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В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

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Финансы

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком.
ТАСС 14:05
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