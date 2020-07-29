Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Политика
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн 08:17
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
СМИ сообщили о задержании в Белоруссии бывшего политтехнолога Собчак
В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщил телеканал ОНТ, передает TUT.BY.
РБК 14:17
Путешествия
В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции
Выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж, представитель АТОР заявила, что спрос на турецкие курорты резко вырос, в связи с чем рост цен может продолжиться.
РБК 10:47
Общество
В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии
Петренко добавила, что недавно созданный судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам".
Интерфакс 10:13
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
Motor 07:17
Происшествия
Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов
Общая сумма вознаграждения составила почти 10 миллионов рублей.
Российская газета 11:46
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер 13:16
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии собирает на срочную встречу кандидатов в президенты страны.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США
Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.
Lenta.ru 13:39
Политика
Минфин США расширил санкции против Сирии
Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций.
Известия 11:32
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 11:04
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
Ульяновские депутаты подрались во время заседания
Заседания законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.
РИА Новости 14:17
Политика
Лукашенко пришёл на совещание с перебинтованной рукой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришёл на экстренное совещание Совета безопасности страны с бинтом на руке.
News.ru 13:01
Общество
Масочный режим ужесточили в Чечне из-за роста заражений коронавирусом
Власти Чечни ужесточили масочный режим и усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах из-за всплеска заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 13:09
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Игры
Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers
Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
Srnsk 14:24
Экономика
Spotify завершил II квартал с чистым убытком и выручкой хуже прогнозов
Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA по итогам второго квартала отчитался о чистом убытке и выручке, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, однако число активных пользователей и платных подписчиков выросло больше прогнозов.
Интерфакс 07:30
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Кино
Вместо критиков: появился первый отзыв о «Доводе» Кристофера Нолана
Часть первых зрителей ранее были заняты производством «Довода» и занимались фильмом на стадии постпродакшна.
Киноафиша России 05:25
Финансы
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком.
ТАСС 14:05