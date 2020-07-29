Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Новости на «России 24». Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 миллиарда рублей
Вести.Ruвчера в 10:02
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Британский актер Бенедикт Камбербэтч в костюме доктора Стрэнджа однажды заглянул в магазин комиксов в перерыве между съемками, которые проходили в Нью-Йорке в 2015 году.
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Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о терактах
В отношении граждан России, задержанных накануне под Минском, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
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Замглавы МЧС России вручил медали ульяновским полицейским
Николай Гречушкин за спасение на пожаре наградил сотрудников ППС медалями МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" и нагрудным знаком МЧС России "Участнику ликвидаций последствий ЧС".
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В Самарской области ожидается резкое ухудшение погоды
Август решил не баловать жителей Самарской области солнечной погодой. Первые выходные третьего месяца лета будут прохладные и дождливые.
ГТРК Самара 02:47
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В Ульяновской области произошло ещё пять травяных пожаров
Ульяновск, 27 июля 2020, 10:06 — REGNUM В Ульяновской области продолжают регистрировать травяные пожары.
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Доходная часть бюджета выросла на 1 млрд 309 млн рублей, а расходная пополнилась почти на 4 млрд.
Ульяновская правда 27 июля в 05:00
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Ульяновец незаконно открыл в своей квартире пивнушку
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора Железнодорожного района Ульяновска – и обязал местного предпринимателя привести свою квартиру в доме № 6 (корпус 2) по улице Кирова «в соответствие с проектной документацией и назначением».
Ульяновск.Экспресс 02:15
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Игры
Кодзима и все-все-все: новый документальный фильм расскажет историю PlayStation в сентябре
Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.
3DNews 02:18
Происшествия
В Челябинской области за сутки умерли четверо больных коронавирусом
За прошедшие сутки в области ушли из жизни четыре человека с подтверждённым диагнозом коронавирус.
Pchela.News 02:31
Происшествия
Движение в районе столкновения поездов в Петербурге восстановлено
В среду, 29 июля, в Санкт-Петербурге восстановили движение на участке железнодорожных путей, где произошло столкновение двух грузовых поездов.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 09:04
Наука
Ученые объяснили потерю обоняния у пациентов с коронавирусом
Обоняние пациентов меняется не от прямого поражения нейронов, а из-за воздействия коронавируса на работу поддерживающих клеток.
Народные новости вчера в 05:55
Общество
В России планируется ввести алкозамки на автомобилях
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует в 2020 году разработать концепцию массового использования алкозамков.
Общественная электронная газета вчера в 05:53
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Киберспорт
Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice
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CyberSport.ru вчера в 11:16
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NAVI и Virtus.pro сыграют в одной группе OMEGA League
Natus Vincere попала в одну группу с Virtus.pro, Nigma и Evil Geniuses. Соперниками FlyToMoon станут Team Secret, OG и Team Liquid.
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Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Коммерсантъ 02:17
Происшествия
Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, которую признали виновной в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество
В России готовят изменения в порядок медосмотра водителей
Москва, 30 июля 2020, 09:01 — REGNUM Изменения в правила медицинского освидетельствования водителей в России планируется подготовить уже к концу 2020 года.
REGNUM 02:01
Происшествия
Пятилетнюю девочку унесло на матрасе в море на Кубани
Пятилетнюю девочку унесло на матрасе в Азовское море. Как выяснилось, инцидент случился на диком пляже, непригодном для купания, 29 июля.
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Здоровье
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Эпидемиологическая ситуация в Мурманской области была стабилизирована, заявил губернатор области Андрей Чибис 29 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Авто
Названы самые ненадежные пятилетние седаны дешевле 1 млн рублей
В результате исследования были выявлены худшие пятилетние седаны, ценник которых меньше 1 миллиона рублей.
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В постановление Главного санитарного врача Прикамья внесены изменения
Внесены изменения в постановление Главного санитарного врача Пермского края.
Business Class (Пермь) вчера в 22:30
Общество
Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о трудоустройстве женщин с детьми которые находятся на декрете.
Лезги газет вчера в 00:31
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В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
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Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
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BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Тюменцы предпочитают ездить на автомобилях серого цвета
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Авто
Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Южнокорейское подразделение Hyundai N Perfomance Parts презентовало спортивную модификацию вседорожника Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили 27 июля в 14:14